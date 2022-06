La grasa a los lados de la cintura es difícil de eliminar, de hecho, es común que al empezar a hacer ejercicio notemos cambios en varias partes de nuestro cuerpo, excepto en los gorditos de la cintura. ¿Qué hacer para quitarla? Hay trucos sencillos que pueden ayudar.

Los michelines o rollitos del abdomen son una grasa rebelde que tiende a ser difícil de eliminar cuando buscamos perder peso o marcar los músculos.

Sin embargo, entrenadores revelan sus secretos para conseguir deshacerse de una buena vez de las famosas agarraderas del amor. Toma nota.

El truco para eliminar la grasa a los lados de la cintura

De acuerdo con Jeff Cavaliere, entrenador profesional, se deben seguir ciertas prácticas tanto en el ejercicio como la nutrición para conseguir un abdomen libre de grasa a los lados.

(Foto: Pixabay)

Según el experto, en primer lugar se debe tener en cuenta la nutrición. Su recomendación es empezar por reducir las “calorías vacías” que provienen de bebidas como el alcohol y los refrescos.

También sugiere comer sano la mayoría de los días de la semana, adoptado un modelo 9:1, que significa que de 10 comidas, 9 sean saludables y balanceadas y una sea un capricho.

Otro punto importante en cuanto a la alimentación, según el experto, es no volverse carbofóbico. Esto significa no evitar los carbohidratos por completo, pues aunque de manera inicial no comerlos puede ayudar a que se pierda algo de peso en forma de agua, lo cierto es que con el tiempo se aumentan los niveles de cortisol, la hormona del estrés, que impide reducir la grasa corporal más difícil.

¿Y qué hay del entrenamiento?

Según el experto, para reducir grasa de los lados de la cintura es importante hacer ejercicios de acción cardiaca periférica, que es un entrenamiento que se puede definir como circuito aeróbico de alta intensidad y que incluye el uso de pesas y máquinas isocinéticas como mancuernas, bancos y poleas.

(Foto: Pixabay)

Estas máquinas intervienen en el entrenamiento según un circuito preciso, con el fin de combinar una buena actividad cardiovascular con ejercicios de resistencia, quemando así una gran cantidad de calorías.

Por su parte, es fundamental entrenar la zona abdominal y de los oblicuos, quitarse la idea de que fortalecer esta zona hace que la cintura sea más gruesa.

“Lo único que engrosa tu cintura es la grasa corporal que está acumulada en la parte superior en ese momento. Cuando se destapan, los oblicuos se ven increíbles y hacen el mejor trabajo de todos los músculos para crear ese efecto de adelgazamiento y disminución de la cintura”, explica el entrenador en un video retomado por Men’s Health.

¿Ayuda hacer cardio en ayunas?

Esta es una técnica popular para reducir grasa pero no lo es todo. El entrenador destaca que sí se puede eliminar más grasa en un entrenamiento en ayunas, pero el problema es que puede afectar la energía.

Estudios sugieren que el cardio en ayunas puede ayudarte a quemar alrededor de un 20% extra de calorías de la grasa acumulada, pero, también dicen que los beneficios no ocurren en el momento del ejercicio sino durante el periodo de reposo.

(Foto: Pixabay)

“No tener un exceso de calorías o combustible a mano de una comida reciente o un refrigerio previo al entrenamiento obliga a tu cuerpo a confiar en el combustible almacenado, que resulta ser glucógeno y grasa almacenada", explica Emmie Satrazemis, RD, CSSD, una nutricionista de deporte certificada y directora de nutrición en Trifecta.

Sin embargo, no comer antes de entrenar puede significar que, si tu entrenamiento es muy duro, puedes quedarte sin energía antes de terminar, por lo que tendrías que hacer ejercicios de intensidad moderada o baja.

Ya lo sabes, eliminar la grasa a los lados de la cintura no es imposible, solo requiere de constancia y disciplina al realizar ejercicio y mantener una alimentación saludable. Consulta a un experto en nutrición para que te guíe con un plan adecuado a tu estilo de vida y condición física.

(Con información de Men’s Health, GQ)