De acuerdo con estudios realizados por la Organización Mundial de la Salud, el saltar la cuerda le proporciona al organismo diversos beneficios como controlar el exceso de peso, aumentar la energía, el estado físico yla fuerza.

Además, este ejercicio puede protegerte de las enfermedades virales, reducir los riesgos de salud, controlar las enfermedades crónicas, fortalecer el corazón, mantener las arterias limpias y mejorar el estado de ánimo.

A lo largo de 30 días realizando este ejercicio aeróbico a diario podrás transformar tu cuerpo y tú, ¿Estás dispuesta o dispuesto? Asumir este brutal desafío pondrá a prueba tu condición y salud cardiovascular.

Recuerda, el saltar la cuerda puede ser uno de los entrenamientos más subestimados, pero al llevarlo a cabo notarás la diferencia de inmediato en múltiples áreas del cuerpo.

¿Qué requiero para saltar la cuerda?

Esta actividad es sencilla, muy fácil de aprender y contribuye a mantener una buena condición y a elevar la resistencia física.

Además, complementa los efectos de algunos deportes o rutinas de ejercicios.

Lo mejor de todo es que no necesitas ir al gimnasio, ni contar con máquinas, mancuernas u otro elemento similar para tener buenos resultados. Únicamente necesitas ganas de moverte y una cuerda que hasta la puedes improvisar con un tendedero de tu hogar.

Además, es gratuito, lo puedes hacer en casi cualquier lugar sin ocupar tanto espacio.

¿Cuál es la forma correcta de saltar la cuerda?

Empieza tomando los extremos de la cuerda con las manos a los lados de la cadera.

con las manos a los lados de la cadera. Con los pies juntos, salta la cuerda a unos centímetros del suelo mientras mantienes el torso recto y el cuerpo formando una línea.

a unos centímetros del suelo mientras mantienes el torso recto y el cuerpo formando una línea. Gira las muñecas rápidamente para hacer que la cuerda pase bajo tus pies una vez en cada salto.

pase bajo tus pies una vez en cada salto. Intenta no mover demasiado los brazos y mantener los codos siempre a los costados del cuerpo, esto te va a ayudar mantener el balance y a que no te pegues con la cuerda cada vez que saltas.

cada vez que saltas. Asegúrate de que la cuerda no sea demasiado larga o corta, de lo contrario puedes acabar enredado.

Foto: Canva

¿Cuáles son los beneficios al saltar la cuerda?

Saltar la cuerda tiene muchos beneficios, no solamente para la resistencia y el cardio:

Tonifica los músculos

Al saltar la cuerda trabajas todos los músculos de tu cuerpo, comenzando con el grupo muscular central, los superiores y los inferiores.

Mejora tu coordinación

Para mantener la cuerda en constante movimiento, usas la parte superior de los bíceps y el trapecio.

Reduce el riesgo de lesiones de tobillo y pies.

Evita el estrés y mejora la actividad cerebral

La coordinación necesaria para saltar la cuerda crea nuevas conexiones neuronales. Así lo detalla Frontiers in Psychology, este ejercicio aeróbico ayuda a incrementar la liberación de endorfinas.

Los beneficios de saltar la cuerda también apuntan a nuestra salud mental, ya que es una actividad relajante, que puede contribuir a mitigar los efectos del estrés y la ansiedad.

Incluso, su práctica regular se asocia a un mayor estado de bienestar.

Foto: Canva

Mejora la densidad de los huesos

Ejercicio que contribuye a fortalecer los huesos, especialmente cuando se practica desde edades tempranas. De acuerdo con una investigación publicada en PLOS One, saltar la cuerda podría ayudar a incrementar la densidad ósea en las extremidades inferiores.

Además, debido a la fuerza de los saltos, los abdominales se contraen. Entre tanto, los músculos de la parte inferior del cuerpo, como los cuádriceps, los glúteos, los femorales y las pantorrillas se tensionan y van aumentando su tono.

Quema muchas calorías

Es una actividad para tonificar el cuerpo que a la vez favorece para que se pierde grasa.

Además, como lo detalla un estudio publicado en Jentashapir Journal of Cellular and Molecular Biology, este ejercicio disminuye el riesgo de enfermedades asociadas a la obesidad.

Mejora la salud cardiovascular

Otro beneficio de saltar la cuerda es que el movimiento que se genera favorece directamente al sistema cardiovascular.

De hecho, un reciente estudio publicado en European Journal of Applied Physiology determinó que este ejercicio disminuye el riesgo de enfermedad cerebrovascular en poblaciones jóvenes.

Aumenta la capacidad pulmonar

Al saltar la cuerda los pulmones reciben mayor cantidad de aire, lo que ayuda en el caso de sufrir problemas respiratorios.

Asimismo, es un ejercicio que aumenta la resistencia física, por lo cual disminuye esa sensación de ahogo en ciertas actividades exigentes.

Debido a los beneficios de saltar la cuerda, la American Lung Association recomienda este ejercicio como una de las opciones para ayudar a los pulmones a funcionar de manera eficiente.

¿Qué tener en cuenta para gozar los beneficios de saltar la cuerda?

Aunque saltar la cuerda es un ejercicio fácil, se deben de tomar algunas precauciones para evitar el impacto en las articulaciones.

Antes de empezar, lo más recomendable es hacer algunos estiramientos. Comienza con saltos suaves y períodos cortos. Luego podrás ser capaz de saltar más rápido y por períodos más largos.

Si no estás en forma, es normal que al principio te sientas fatigado. Lo más recomendable es que aumentes el tiempo poco a poco para ir ganando más resistencia.

Combina saltar la cuerda con una rutina de ejercicios de baja intensidad. Pueden ser aeróbicos o pesas suaves; esto permitirá que puedas saltar por períodos más largos.

¿Cuántas calorías quemas al saltar la cuerda?

El saltar la cuerda durante 10 minutos produce un MET de 12.3, que es un número más alto de lo que alcanza trotando por 30 minutos.

La actividad física se puede medir en equivalentes metabólicos o MET. Un MET es la energía consumida mientras se permanece sentado en estado de reposo.

El valor MET de una actividad o un ejercicio se calcula en relación al reposo. Los valores MET muestran la intensidad de una actividad.

Foto: Canva

¿Saltar la cuerda contra trotar?

En comparación con trotar durante 30 minutos, saltar la cuerda en realidad quema más calorías.

Este ejercicio aeróbico puede alcanzar una tasa de quemaduras de hasta 1300 calorías por hora de actividad vigorosa, con aproximadamente 0.1 calorías consumidas por salto.

Diez minutos de saltar la cuerda pueden considerarse aproximadamente el equivalente a correr una milla a un ritmo de 8 minutos.

¿Cuál es el mejor entrenamiento para saltar la cuerda y bajar de peso?

Los entrenadores, así como los nutriólogos y médicos expertos recomiendan hacer:

Circuitos de 3 minutos de salto de cuerda con 1 minuto de descanso.

con 1 minuto de descanso. Aumentar posteriormente y realizar ahora circuitos de 5 minutos por 1 de descanso entre cada uno hasta llegar a completar los 30 minutos.

Repitiendo el ejercicio por 30 días para ver cómo va cambiando y mejorando tu organismo.

por 30 días para ver cómo va cambiando y mejorando tu organismo. Debido a los diversos beneficios de saltar la cuerda , este ejercicio aeróbico es uno de los mejores que puedes incorporar a la rutina que ya tengas.

, este aeróbico es uno de los mejores que puedes incorporar a la rutina que ya tengas. Es por esto que el practicarlo se ha convertido en uno de los preferidos de cualquier persona, pero sobre todo de los boxeadores, los amantes del fitness y deportistas tanto de bajo como de alto impacto.

(Con información de European Journal of Applied Physiology, American Lung Association, Organización Mundial de la Salud, Jentashapir Journal of Cellular and Molecular Biology, PLoS One)