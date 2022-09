¿Se puede bajar de peso comiendo? Si alguna vez te lo has preguntado, la respuesta es que sí. No necesitas quedarte sin comer para reducir los kilos de más, sin embargo, los especialistas han investigado cuántos platos debes consumir para reducir las tallas.

¿Cuántos platos debes comer para bajar de peso según la ciencia?

De acuerdo con la publicación en el journal Nutrition Review, se ha planteado la hipótesis de que ingerir comidas pequeñas y frecuentes mejora la pérdida de grasa y ayuda a lograr que se mantenga el peso de mejor forma.

Varios estudios observacionales han respaldado esta hipótesis y se ha podido ver una relación inversa entre la frecuencia de alimentación y la adiposidad, explican los autores. Sin embargo, la finalidad de esta revisión narrativa fue evaluar la investigación experimental sobre la frecuencia de las comidas y los cambios en las masas grasas y magras.

El National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases resalta que para perder peso, la persona necesita quemar más calorías de las que come y bebe, pero enfatiza que no se debe dejar de comer los alimentos favoritos solo porque se quiere quitar kilos de encima.

De hecho, el instituto resalta que lo importante es tener un plan de alimentación saludable y que se revisen porciones, además de ver cómo limitar las calorías en los alimentos preferidos.

Los autores del estudio publicado en Nutrition Review detallan que lo importante es la adherencia, pues es una preocupación principal con respecto a la prescripción nutricional y la cantidad de comidas diarias consumidas debe ser una elección personal si el objetivo es mejorar la composición corporal.

En palabras de los expertos, no existe un número exacto de platillos para bajar de peso, sino que la energía ingerida y la que sea gastada es lo importante.

La regularidad también es importante, ya que un patrón irregular de comidas puede tener efectos negativos cuando falta la actividad física.