El mecanismo que puede regular la glucosa en la sangre

Investigadores del departamento de biología Celular y Fisiología del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM, encabezado por Rudolf Marinus Buijs, descubrieron que el reloj biológico modifica la entrada de glucosa al núcleo del cerebro, regulando así los niveles de glucosa en sangre.

Todas las funciones del cuerpo se organizan en ritmos circadianos, los cuales se desarrollan en el transcurso de 24 horas. Los niveles de glucosa son importantes a nivel fisiológico, la mayor aglomeración de glucosa se presenta justo al iniciar el día.

La investigación arrojó que el núcleo supraquiasmático, el cual es una pequeña región en el hipotálamo, es el encargado de regular la cantidad de glucosa que entra al núcleo arqueado. Esta otra región también se encarga de la integración del metabolismo.

Cambio de ritmos circadianos y glucosa en sangre

Los investigadores encontraron que la glucosa que se encuentra en la sangre penetra en mayores cantidades cuando se inicia el descanso y este actúa en menor cantidad cuando se inicia la fase de actividad.

La propuesta de los científicos explica que, al no entrar glucosa en el núcleo arqueado, los niveles de ésta suben.

Este experimento que se desarrolló en ratas demuestra que cuando los roedores van a dormir el nivel de glucosa que penetra el núcleo arqueado aumenta, ya que el núcleo supraquiasmático envía una señal de vasopresina que es el momento de enviar mayor cantidad al núcleo arqueado, lo que resulta en una disminución de los niveles de glucosa en la sangre.

Gabriela Hurtado participante en la investigación, menciona que con estos resultados se cree que así funciona la relación del ciclo de actividad y reposo.

Perturbar ritmos circadianos se relaciona con diabetes

Se debe resaltar la importancia que tiene preservar estos ritmos circadianos. Pues la exposición a la luz, en los momentos que se supone deberíamos estar en la oscuridad descansando, como el uso del celular hasta altas horas de la noche, perturban a estos ritmos.

Se podría especular que la perturbación de este proceso podría relacionarse con la aparición de la diabetes o de la resistencia a la insulina.

Los resultados de esta investigación, fueron publicados con el nombre de Suprachiasmatic nucleus-mediated glucose entry into the arcuate nucleus determines the daily rhythm in blood glycemia, en el mes de enero para la revista la revista científica Current Biology.

