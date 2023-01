No, no solamente se trata de un propósito recurrente cada que comienza un año y quizás no te parezca importante ahora, pero tu cuerpo te lo agradecerá más adelante. El hacer ejercicio de alto o bajo impacto de forma regular mejora la calidad de vida y la capacidad de disfrutar de las cosas a medida que envejeces.

La actividad física puede mejorar la salud del cerebro y reducir la posibilidad de contraer la enfermedad de Alzheimer, una enfermedad del cerebro que provoca la pérdida de la memoria.

El ejercicio puede ayudar a prevenir caídas y lesiones provocadas por las mismas, beneficia a las personas a mantener un peso saludable y reducir el riesgo de algunas enfermedades.

Hacer ejercicio regularmente puede ayudar a prevenir el aumento de peso, la diabetes tipo 2, las enfermedades cardíacas y la presión arterial alta. El ejercicio para fortalecer los huesos, como saltar, correr o levantar pesas, puede beneficiar a mantener los huesos fuertes.

Las tres partes de una rutina equilibrada de ejercicio físico son:

Los ejercicios aeróbicos.

aeróbicos. Los ejercicios de fuerza.

de fuerza. Los ejercicios de flexibilidad.

¿Qué ejercicios son primordiales para cuidar mi salud?

La Universidad de Harvard a través de su Facultad de Medicina ha realizado un estudio y ha proporcionado las mejores opciones para cuidar de ti e inicies este nuevo año motivado.

Estos han sido denominados los mejores entrenamientos para brindar equilibrio y salud a tu cuerpo independientemente de tu edad o nivel de forma física en la que te encuentres.

Harvard Health Publishing menciona que estos son los mejores ejercicios que puedes hacer, los cuales te ayudarán a ponerte en forma y reducir el riesgo de enfermedades.

Caminar

Foto: Pixabay

Aunque para algunos puede resultar algo insignificante, la verdad es que esta actividad trae muchos beneficios para tu cuerpo como mejorar tu colesterol, aumentar tu estado de ánimo, fortalecer tus huesos y reducir el riesgo de padecer diabetes o cardiopatías.

La Universidad de Harvard menciona que una vez que te pongas los tenis o tus zapatos más cómodos, deberás caminar entre diez y quince minutos, poco a poco aumentes a entre treinta y sesenta minutos varias veces a la semana para obtener todos los beneficios.

Natación

Foto: Canva

Al ser uno de los más completos ejercidos para el grupo muscular, al nadar se beneficiarán todos tus huesos y articulaciones. Es recomendado para las personas con artritis porque les permite soportar menos peso.

Con esta actividad sin duda alguna tonificará tus músculos, debido a la fuerza que ocupas mientras realizas la actividad, tu metabolismo te lo agradecerá al ver los resultados.

Entrenamiento de fuerza

Foto: Freepik

Quizá tengas el pensamiento de que levantando pesas aumentas tu masa muscular, pero los expertos de Harvard dicen todo lo contrario. Ya que, si no utilizas tus músculos, con el tiempo perderán fuerza.

Cuanto más músculo tienes, más calorías quemas, por lo que es más fácil mantener el peso. Nosotros te recomendamos un tip, y es que inicies con un peso menor e ir incrementando poco a poco hasta que seas capaz de hacerlo con facilidad y sin dolor.

Práctica de Taichí

Foto: Freepik

El taichí consiste en la práctica de movimientos coordinados lentos y precisos, que ayudan a disminuir el estrés. El equilibrio es un componente importante de la forma física y es algo que perdemos a medida que envejecemos.

Este ejercicio nos da ese equilibrio entre fuerza física y mental.

(Con información de la Universidad de Harvard, Harvard Health y Sports Health)