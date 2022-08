Los pectorales son un grupo muscular difícil de trabajar para muchos hombres, ya que no crece con tanta facilidad como otras partes del cuerpo, por lo que es especialmente importante hacer los ejercicios correctos para aumentar su volumen y firmeza.

Es posible que hayas intentado hacer varios ejercicios sin tener los resultados que deseas, pero antes de que te desesperes, te decimos por qué tus pectorales no crecen y cómo debes trabajarlos correctamente.

Ejercicios para pectorales más grandes

De acuerdo con un articulo de Mundo Deportivo, los pectorales pueden no crecer por que hacemos los mismos ejercicios siempre y el cuerpo se acostumbra, por no dar el descanso necesario o no seguir una alimentación para aumentar la masa muscular.

Pero no todo está perdido, hay ejercicios efectivos que, junto con algunos otros consejos, te darán los pectorales grandes, fuertes y marcados que quieres. Toma nota.

Ejercicio 1: Máquina de press sentado

Es un ejercicio básico para trabajar el pectoral y la ventaja es que como controlas el peso, puedes empezar con poco e ir aumentando lentamente la carga, de manera que tengas un avance progresivo.

(Foto: Pexels)

Se recomienda hacer 4 series de 10 repeticiones y hacer el rango de movimiento completo, sin bajar el codo.

Ejercicio 2: Aperturas con mancuernas

Recuéstate sobre un banco y toma dos mancuernas con el peso adecuado a tu nivel. Luego, enfócate en abrir los brazos lentamente, con un movimiento controlado y sube de nuevo lento. Cuida mucho la respiración para aguantar todo el ejercicio, es ideal hacer 3 series de 6 repeticiones.

(Foto: Pexels)

Evita arquear la espalda en el esfuerzo y recuerda que debes llegar hasta arriba para que se note el esfuerzo. Si te cuesta mucho usa menos peso, pero respeta siempre la técnica adecuada.

Ejercicio 3: Apertura de pecho de pie

Usa un par de mancuernas o una liga de resistencia y realiza una apertura del pecho extendiendo tus brazos hacia afuera y luego volviendo a la posición inicial, pero mantente de pie.

(Foto: Pexels)

Esta posición evitará que tus codos se coloquen por debajo del paralelo de tu cuerpo y que tus hombros experimenten un estrés excesivo, lo que te permite desarrollar músculo con un riesgo mínimo de lesiones.

Otros consejos para aumentar pectorales

Usa múltiples ángulos al levantar pesas, de manera que trabajes diferentes fibras musculares del pectoral.

Según el portal Deporte y Vida, con solo cambiar la posición en la que te encuentras cuando realzas la serie, puedes entrenar una parte completamente nueva de tu músculo cada vez, ya que son un conjunto muscular amplio.

Tampoco dejes de lado otros ejercicios como las clásicas flexiones, solo dale un extra de intensidad al subir tus pies en un escalón o banco para enfatizar el trabajo en los pectorales superiores.

Finalmente, recuerda que para que los músculos crezcan, incluyendo los del pectoral, debes seguir una alimentación especial, aumentando la cantidad de proteínas al día así como priorizando las frutas, verduras, legumbres y cereales saludables.

Cualquier duda siempre consulta con el experto, especialmente si estás por empezar tu rutina de ejercicios o vas a cambiar tu alimentación.

(Con información de Mundo Deportivo, Esquire, Deporte y Vida, Men’s Health)