Dormir menos te llevaría a comer alimentos poco saludables: estudio

¿Te ha pasado que duermes mal y al otro día comes más tacos, tortas, refrescos y comidas poco saludables? Quizá no le des tanta importancia y lo asocies al antojo, pero en palabras de investigadores de la División de Medicina del Comportamiento y Psicología Clínica del Cincinnati Children’s Hospital, el Departamento de Psicología del Brigham Young University y el Departamento de Psicología del Children’s Hospital of St. Louis, las consecuencias de dormir mal irían más allá de solo sentirse cansados al otro día y tendrían que ver también con la forma en la que nos alimentamos.

Su investigación fue publicada el 17 de diciembre de 2021 en el journal Sleep y esto es lo que mencionan los autores al respecto.

Para saber más de...Trastornos del sueño: ¿qué son?

Dormir es la actividad básica de relajación y descanso de las personas y es una actividad de vital importancia para el óptimo funcionamiento del organismo. Durante el sueño, ocurre la conservación de la energía, la activación del sistema inmune, la regulación metabólica, la consolidación de la memoria y la eliminación de desechos. ▲ ¿Qué son?

La mayoría de los estudios coinciden en el aumento en la frecuencia de trastornos del sueño (TS). Estos se definen como problemas relacionados con dormir, ya sea la dificultad para iniciar o mantener el sueño, quedarse dormido de manera repentina, dormir en exceso o tener conductas anormales durante el sueño. ▲ Clasificación:

Los TS se clasifican en cuatro grupos: las disomnias, las parasomnias, los relacionados con enfermedades psiquiátricas o neurológicas y los trastornos del sueño no clasificables. ▲ Disomnias:

Aquí se encuentran los trastornos relacionados con el inicio o mantenimiento del sueño o por somnolencia diurna excesiva. Los cuales pueden ser causados por factores intrínsecos, es decir que se originan dentro del organismo; extrínsecos, causados por factores externos del ambiente y del ritmo circadiano, que es el proceso del cuerpo que regula el sueño. ▲ Parasomnias:

Son trastornos desencadenados por eventos físicos negativos que ocurren al inicio, durante o al despertar del sueño. Se clasifican dependiendo de la fase del sueño en la que ocurren: trastornos del despertar durante el sueño no MOR, que es la fase del inicio del sueño y trastornos del sueño MOR, que es la fase del sueño profundo. ▲ Consecuencias a la salud:

Los efectos inmediatos de no dormir bien una o algunas noches son somnolencia diurna, irritabilidad, problemas de concentración, dolor de cabeza y fatiga. Sin embargo, cuando los trastornos de sueño son crónicos se pueden desarrollar enfermedades como:enfermedades cardiovasculares, trastornos psiquiátricos y neurológicos y enfermedades metabólicas. ▲ Diagnóstico:

Para diagnosticar los TS se requieren distintos estudios que utilizan equipos sofisticados y especiales, por lo que resulta difícil el acceso a dichos estudios. Sin embargo, la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de México y el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas, brindan servicios accesibles para el diagnóstico. ▲

Consecuencias de dormir mal: mal sueño = peores decisiones alimenticias

La finalidad del estudio sobre las consecuencias de dormir mal y las decisiones alimentarias al día siguiente fue examinar cómo el sueño corto perjudica el consumo de alimentos en la adolescencia y si tiene que ver con los tipos de comida, el contenido de macronutrientes y el momento en el que se come.

Para descubrir si existe alguna relación, los investigadores analizaron a 93 adolescentes y compararon cinco noches de sueño breves (6.5 horas de sueño) con cinco noches de sueño adecuado (9.5 horas). A los chicos, por su parte, se les pidió completar tres recordatorios sobre lo que comieron registrando cantidad, el momento en el que los consumieron y el tipo de las comidas ingeridas.

Se descubrió que las consecuencias de dormir mal no solo repercuten en el estado de ánimo de los jóvenes, sino que también se ven relacionados con el consumo de comida considerada “no saludable”.

Para saber más de...¿Qué es el colesterol y por qué es tan importante vigilarlo?

¿Qué es?

El colesterol es una sustancia que fluye por el torrente sanguíneo y, contrario a creencias populares, es producida en un 75% por nuestro cuerpo mediante el hígado; de hecho solo el 25% del colesterol total del organismo se absorbe por los alimentos. Su función más importante es ayudar en el funcionamiento de las células.

(Foto: Mora Manuela Vieytes, Arteria saludable - Mora Manuela Vieytes, CC BY-SA 3.0) ▲ Colesterol bueno:

Su nombre científico es Lipoproteínas de Alta Densidad (HDL) y se dice que es colesterol bueno porque ayuda a eliminar el colesterol malo de la sangre al evitar se acumule en las arterias. Mientras más alto el nivel de HDL, menos colesterol malo habrá. El HDL se encuentra en el aceite de oliva, aguacates, omega-3, avena y otros. ▲ Colesterol malo:

Se denomina Lipoproteínas de Baja Densidad (LDL) y se conoce como colesterol malo porque se combina con otras sustancias para bloquear las arterias. Dicho bloqueo puede causar diferentes enfermedades cardíacas que llevan a la muerte. Las grasas saturadas y las trans aumentan el nivel de LDL en la sangre. ▲ ¿Y los triglicéridos?

Son un tipo de grasa que el cuerpo crea a partir del consumo excesivo de azúcares, calorías, alcohol y carbohidratos. Esta grasa se transporta por la sangre y se almacena en las células grasas del cuerpo. El riesgo de tener niveles altos de triglicéridos es padecer síndrome metabólico, enfermedades cardíacas y diabetes. ▲ Exceso de colesterol:

El exceso de colesterol no causa síntomas pero se puede detectar fácilmente con una prueba llamada perfil de lípidos. Con el tiempo, el colesterol causa una placa dentro de las arterias lo que provoca una enfermedad llamada ateroesclerosis que reduce el espacio para que fluya la sangre, lo que propicia enfermedades cardíacas.

(Foto: http://www.scientificanimations.com, Coronary Artery Disease, Cropped por Ara4, CC BY-SA 4.0) ▲ Propensión al colesterol:

Aunque el exceso de colesterol puede deberse a la mala alimentación, la realidad es que existen personas con predisposición genética a que su organismo produzca cantidades altas de colesterol. La obesidad y el sobrepeso, la vejez y la dieta basada en grasas saturadas aumentan el riesgo de exceso de colesterol. ▲

“Cuando el descanso fue corto (6 horas o menos), los jóvenes consumieron una mayor cantidad de carbohidratos y azúcares agregados, ingirieron comidas con mayor carga glucémica, se hidrataron más con bebidas dulces y consumieron una menor cantidad de verduras/frutas en comparación con el registro que se tuvo cuando hubo un buen descanso (9 horas)”, escribieron los especialistas.

En sus palabras, los resultados de esta investigación sobre las consecuencias de dormir mal y la alimentación al día siguiente sugieren que los jóvenes que no descansan una cantidad suficiente de horas muestran patrones dietéticos que pueden incrementar su riesgo de tener obesidad, sobrepeso y peores resultados cardio-metabólicos.

“En el futuro, los esfuerzos de promoción de la salud deberían incluir la difusión de mensajes que promuevan el descanso óptimo”, concluyeron.