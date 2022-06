Donar sangre es un hábito para Benjamín Urías de 24 años, lo hace cuatro veces al año desde que cumplió la mayoría de edad. Actualmente, la donación de sangre es una parte esencial de su vida, además de que le confiere un gran orgullo no solo por el acto de solidaridad, sino porque para ser donante, uno debe gozar un estado de salud óptimo.

"He hecho un tour por los hospitales: el de nutrición, el de cancerología, la Raza...", platica Benjamín en entrevista con SuMédico, que enlista con orgullo todas las instituciones a las que ha asistido para donar sangre.

La primera vez que donó sangre fue a su mamá, quien iba a ser operada en el Hospital General de la Raza. Aunque en esa ocasión fue la necesidad que lo orilló a tal acción, fueron las palabras de un enfermero, las que inspiraron a Benjamín a convertirse un donante de sangre excepcional.

(Foto: Benjamín Urías)

"Dono sangre 4 veces al año"; ¿hay beneficios por donar?

"Uno de los mejores regalos que obtienes al donar sangre es para ti, porque para donar sangre tienes que ser una persona sana y cuidarte mucho", dijo el enfermero aquella ocasión. Tras reflexionar sobre eso, Benjamín decidió que él quería llevar un estilo de vida sano que le permitiera cuidar de el mismo y de otros.

Su tipo de sangre, O-, le permite además ser un donante universal de glóbulos rojos, hecho que reforzó la convicción de Benjamín de ayudar a cuántas personas le sea posible.

Benjamín platica que donar sangre es un proceso relativamente sencillo. Hay dos formas de hacerlo, de manera voluntaria o para un paciente en específico. La forma voluntaria es la más sencilla porque requiere menos papeleo, dice.

Benjamín platica cuál es el proceso para donar sangre. Una vez en el hospital, el proceso dura alrededor de una 60 a 90 minutos. Al donante se le toman sus signos vitales, su peso y una prueba de glucosa. Si esta sale alta, es imposible donar, por el contrario si los niveles son bajos, se le pide a la persona que tome alimentos.

(Foto proporcionada por Benjamín Urías)

¿Cómo es el proceso para donar sangre?

Después se verifican los niveles de colesterol y triglicéridos, si estos son altos tampoco es posible continuar con el proceso de donación. Posteriormente se realizan los exámenes de sangre para buscar enfermedades y se somete a una breve consulta médica.

Si los exámenes de sangre arrojan resultados positivos a hepatitis, SIDA o cáncer, la persona será notificada de inmediato y no podrá donar sangre. Benjamín platica que la primera vez que fue a donar sangre, una mujer fue diagnosticada con SIDA al momento. "El doctor le estaba explicando qué tratamiento debía llevar y ella estaba llorando."

Si no se padece ninguna enfermedad de gravedad se procede a la transfusión de sangre y la persona podrá recibir sus resultados completos en 15 días. Al finalizar hay un periodo de observación de 30 minutos y se indica al donante que no debe tomar sol, alcohol o hacer ejercicio durante 24 horas para prevenir una descompensación.

Benjamín le pide a las personas que no tengan miedo de donar sangre y recuerda el lema del IMSS: "Donar sangre es un regalo de vida". Para él, donar sangre implica tener el poder de salvar muchas vidas.

(Foto: Pexels)

Los beneficios a la salud tras donar sangre

¿Sabías que donar sangre confiere múltiples beneficios a la salud? Este 14 de junio se celebra el Día Mundial del Donante de Sangre para agradecer a todos los donantes voluntarios y concienciar de la necesidad de hacer donaciones regulares de sangre.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), las transfusiones de sangre y sus productos ayudan a salvar millones de vidas al año ya que posibilitan que pacientes con enfermedades potencialmente mortales vivan más tiempo con mejor calidad de vida, y facilitan la realización de intervenciones médicas y quirúrgicas complejas.

Hay muchos mitos que giran alrededor de la donación de sangre. Sin embargo, se trata de una actividad segura para los donantes y que además confiere beneficios a la salud. Te explicamos cuáles son los beneficios de donar sangre.

El lema del Día Mundial del Donante de Sangre 2022 es «Donar sangre es un acto de solidaridad. Súmate al esfuerzo y salva vidas»

(Foto: Pexels)

¿Por qué importa donar sangre?

Se cree que las únicas personas que se benefician de la donación de sangre son los pacientes que la reciben, sin embargo, la donación de sangre es una situación de ganar-ganar por los beneficios que confiere a la salud esta práctica.

La sangre es un tejido especializado que circula por todo el cuerpo. Tiene un componente líquido y otro celular, que alberga los glóbulos rojos y blancos y las plaquetas. Su función es distribuir el oxígeno que respiramos por todo el cuerpo y distribuir las defensas contra enfermedades. También se encarga de transportar los desechos a los órganos encargados de eliminarlos.

Un adulto tiene entre 4.5 y 5.5 litros de sangre en su cuerpo. Al ser un tejido líquido, se puede perder una gran cantidad en un periodo corto de tiempo, por eso, la donación de sangre ayuda a salvar vidas.

De acuerdo con el Gobierno de México, las personas que pueden donar sangre tienen que pesar más de 50 kilos y ser mayores de edad (18 años). No pueden donar mujer embarazadas, no padecer enfermedades, no haber sido vacunado en los últimos 30 días y otros requisitos que puedes revisar aquí.

Una persona puede donar medio litro de sangre cada 56 días, ya que aunque el plasma se vuelve a producir en un par de días, las células sanguíneas necesitan 8 semanas para volver a ser generadas.

(Foto: Pexels)

Donar sangre depura el cuerpo de sustancias nocivas

Las ventajas más obvias de donar sangre son dos. Recibir un chequeo rápido sobre el estado de salud y ser recompensado con un buen desayuno sin tener que preocuparnos por las calorías, ya que el proceso de donación consume mucha energía. Pero donar sangre también tiene grandes ventajas fisiológicas.

Si no se pierde sangre por ninguna razón, en el plasma se van acumulando sustancias que el cuerpo no es capaz de degradar o eliminar y si esos desechos son nocivos para la salud, podríamos tener un problema.

Por ejemplo, los niveles altos en la sangre de sustancias perfluoroalquiladas, PFAS por sus siglas en inglés y también conocidos como “forever chemicals” (químicos eternos) se asocian con daños a la salud. Estos químicos tienen la capacidad de repeler el agua y son utilizados en la fabricación de muchos materiales de uso cotidiano como:

textiles

papel

productos alimenticios que entraron en contacto con los PFAS

envoltorios de alimentos

productos de limpieza

algunos shampoos y cosméticos

(Foto: Pexels)

Donar sangre: un hábito saludable

El problema con los PFAS es que son altamente estables y pueden permanecer en el cuerpo de los animales y humanos que los ingieren. Los estudios han indicado que los PFAS pueden contribuir al desarrollo de la diabetes, al exceso de grasa en el hígado y disminuir una buena respuesta inmune tras la vacunación.

La gran ventaja de donar sangre por los beneficios importantes que confiere a la salud es que, al perder sangre, el cuerpo comienza a generar plasma para compensar el líquido perdido.

Con esto se diluyen las sustancias nocivas que circulan por la sangre y eso incluye las PFAS. En ese sentido se podría afirmar que donar sangre ayuda a depurar y limpiar el organismos del donante.

Por eso, donar sangre debería ser visto como un hábito saludable que todos podemos hacer y que al mismo tiempo ayuda a salvar vidas.

Con información de: The Conversation