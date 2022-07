Habrá jornada de métodos anticonceptivos a bajo costo el 16 de julio 

¿Qué es?

El condón femenino es un método anticonceptivo similar al masculino, está hecho de un plástico suave llamado nitrilo. Tiene dos anillos en cada extremo y contiene lubricante. Su función es bloquear la entrada de espermatozoides al óvulo. A diferencia del condón masculino, el femenino es de uso interno. ▲

Efectividad:

Si se utiliza correctamente tiene una efectividad del 95% contra embarazos y enfermedades de transmisión sexual. Este condón también puede ser utilizado como método de protección en el sexo anal, en ese sentido puede ser utilizado por hombres y mujeres.

(Foto: BruceBlaus, Female Condom, CC BY-SA 4.0) ▲

Uso:

El anillo interno o cerrado es el más grueso y va dentro de la vagina mientras que el anillo externo va por fuera cubriendo la abertura vaginal. Para colocarlo, vas a apretar los lados del anillo cerrado y lo vas a deslizar dentro de tu vagina como si fuera un tampón. Lo tienes que empujar lo más que se pueda con la intención de que llegue hasta el cuello uterino. ▲

Uso:

Asegúrate que no esté torcido y retira el dedo y vas a dejar que el anillo externo sobresalga de la vagina aproximadamente 2 centímetros. Tienes que mantener el condón abierto mientras el pene entra para que no se meta a un lado del condón. Durante la relación sexual el pene no debe de salir del condón ni el anillo externo debe meterse. Para quitarlo se debe girar y apretar el anillo externo y sacarlo de la vagina. ▲

Lo bueno:

Como no está hecho de látex, es una opción hipoalergénica para quienes son sensibles a dicho material; también es más cómodo para los hombres porque es más amplio que el condón masculino; el condón femenino se puede colocar horas antes de la relación para no interrumpir el momento; el aro interno puede estimular la punta del pene y el clítoris y dar mayos excitación sexual. ▲