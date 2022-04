¿Cuántas sentadillas al día se deben hacer para ver resultados?

Hacer sentadillas es uno de los ejercicios más completos, pues trabaja la zona de los glúteos y las piernas, ayuda a hacer músculo, quema grasa y mejora el equilibrio pero ¿cuántas sentadillas al día hay que hacer para ver resultados?

La sentadilla es un ejercicio clave para tonificar los glúteos, no obstante, cuando no hacemos la cantidad suficiente, es posible que no veamos los poderosos efectos de este movimiento.

¿Cuántas sentadillas hacer al día para ver resultados?

Joey Thurman, experto en fitness de Chicago y entrenador señala que las sentadillas tienen muchos beneficios para la salud, como fortalecer la parte inferior del cuerpo y los músculos centrales, quemar calorías y ayudar a perder peso, así como reducir el riesgo de lesiones.

(Foto: Pinterest)

Pero para ver esos resultados, debemos hacer la cantidad adecuada. De acuerdo con un artículo del portal especializado Women’s Heatlh, el número perfecto de sentadillas al día son 50.

No obstante, debemos tener cuidado de no acostumbrar al músculo, con variaciones en los tipos de sentadillas y añadiendo peso en algunas rutinas. Poco a poco, podrás llegar incluso a hacer 75 sentadillas, lo que te dará excelentes resultados.

En las primeras dos semanas, puedes intentar realizar 5 series de 10 repeticiones a lo largo del día, para acumular las 50 sentadillas.

En la segunda quincena, se recomienda aumentar las repeticiones a 15 para llegar a hacer 75 en total y después de un mes, habrá que agregar peso.

Además de la cantidad de sentadillas al día, debes tener cuidado de tener la técnica correcta y para ello, procura tener la siguiente posición, según información de Business Insider:

Pies separados a la altura de los hombros y espalda derecha

Baja doblando las rodillas y sacando el trasero como si estuvieras sentado en una silla

Ponte en cuclillas hasta que los muslos estén paralelos al suelo

Asegúrate de que las rodillas no rebasen la punta de los pies

Mantén la posición un segundo, con la espalda recta

Presiona los talones y estira las piernas para volver a la posición erguida y de pie.

Aprieta los glúteos al subir y repite el movimiento v

(Foto: freepik)

¿Qué otros beneficios hay por hacer 50 sentadillas al día?

Un estudio del Journal of Strength and Conditioning Research, descubrió que cuando se realiza a intensidades similares, las sentadillas involucran más músculos y producen una mayor respuesta hormonal y fisiológica, en particular más activación muscular, que otros ejercicios con peso como la prensa de piernas.

Por su parte, un estudio de 2013 del Journal of Sports Science and Medicine revisó los beneficios para la salud de una rutina de 8 semanas de sentadillas con el peso corporal y descubrió que disminuía el porcentaje de grasa corporal y aumentaba el músculo en los participantes.

Además, el movimiento al hacer sentadillas fortalece los tendones, los huesos y los ligamentos alrededor de los músculos de las piernas y, en particular, puede ayudar a aliviar parte de la carga de las rodillas y los tobillos, según un artículo de 2010 del Journal of Strength and Conditioning Research.

Pero tienes que hacerlas bien, pues una investigación de 2013 publicada en Sports Medicine descubrió que las sentadillas poco profundas y mal realizadas, sin doblar completamente las rodillas en un ángulo de 90 grados, pueden provocar la degeneración de la columna lumbar, la parte baja de la espalda, y de las rodillas con el tiempo.

(Foto: freepik)

Ya lo sabes, comprometerte con las sentadillas al día que debes hacer no solo te dará un cuerpo torneado, también aporta beneficios a tu salud, así que no pierdas tiempo y empieza hoy mismo tu rutina.

(Con información de Women’s Health y Business Insider)