¿Cuándo usar y cuando no usar antibióticos? Esta puede parecer una pregunta básica, pero existen personas que no saben cuál es el uso racional de estos medicamentos y abusan en su consumo por medio de la automedicación.

El doctor y especialista en enfermedades infecciosas del Hospital Houston Methodist, Víctor Fainstein, responde lo que debes saber sobre los antibióticos.

Lo que debes saber sobre el uso de antibióticos

No todas las personas necesitan antibióticos. De hecho, ellos no deberían decidir si los requieren o no.

En palabras del doctor Fainstein, tomar antibióticos si la persona no los necesita no ayudará y tampoco hará que se sienta mejor. Al contrario, puede extender la enfermedad y provocar efectos secundarios indeseados e innecesarios.

Uno de los errores que comete la gente es que deja de usar los antibióticos cuando se siente mejor. “El hecho de que los síntomas bajen en intensidad no significa que las bacterias hayan sido erradicadas. El paciente siempre debe completar el tratamiento prescrito”, indica el doctor Fainstein.

¿Cómo sé si necesito un antibiótico?

En palabras del especialista del Hospital Houston Methodist, las personas no deben decidir por su cuenta si necesitan antibióticos o no, pues esta responsabilidad cae en manos de los especialistas.

“Debes consultarlo siempre con tu médico de confianza, quien tomará en cuenta el padecimiento que se tiene y los síntomas. En algunos casos, será necesario asistir a revisión, aunque en otros, bastará con una consulta virtual. En todo caso, solo el médico debe determinar si se requiere antibióticos o no, y de qué tipo”, precisa el experto en enfermedades infecciosas.

¿Las personas pueden tomar antibióticos que le fueron recetados a otros?

Fainstein advierte que se trata de una práctica común, pero equivocada, que tienen las personas. Su recomendación es que se tomen únicamente los antibióticos que hayan sido recetados para el caso en concreto y los síntomas que se padecen.

“Tomar el antibiótico que no es, puede prolongar la enfermedad o permitir que las bacterias se multipliquen”, señala el doctor.

Para aprender más de...Lo que debes saber sobre la resistencia a los antibióticos

¿Te imaginas que las medicinas no surtieran efecto y tu enfermedad no tuviera cura?



La resistencia a los antibióticos es una realidad ▲ ¿Las personas tenemos la culpa?



La sobreconfianza que se le tiene a los antibióticos desde hace varios años es una de las causas. El que se les recomiende mucho está jugando en nuestra contra y beneficiando a lo que nos hace daño. ▲ ¿Superbacterias?



El Staphylococcus aureus resistente a la meticilina (MRSA) mata a más estadounidenses cada año que el enfisema, el VIH / SIDA, la enfermedad de Parkinson y el homicidio combinados, advierte la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos ▲ Se necesitan médicos más capacitados



Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) informaron en 2016 que al menos el 30% de los antibióticos recetados en EUA durante ese año fueron innecesarios ▲ ¿Qué provoca la resistencia a los antibióticos?



De acuerdo con Mayo Clinic, algunos medicamentos que solían ser tratamientos estándar para las infecciones bacterianas ahora son menos efectivos o no funcionan en absoluto debido a la resistencia a los antibióticos. ▲ El peligro nunca termina:



Cualquier bacteria que sobrevive a un tratamiento con antibióticos puede multiplicarse y transmitir sus propiedades resistentes. Además, algunas bacterias pueden transferir sus propiedades resistentes a los medicamentos a otras bacterias. ▲ La no automedicación y las visitas al especialista, la clave:



l uso excesivo de antibióticos, especialmente tomar antibióticos incluso cuando no son el tratamiento adecuado, promueve la resistencia a los antibióticos, indica Mayo Clinic ▲

¿Cuáles son algunos de los efectos secundarios de los antibióticos?

En palabras del doctor Fainstein, algunos de los eventos adversos de los antibióticos pueden ser:

Diarrea

Nauseas

Dolor de estómago

Infecciones por hongos (en algunas mujeres)

Reacciones alérgicas (en casos extraños)

Eso sí, el experto recomienda no tomar medicamentos vencidos, pues el efecto puede ser menor al esperado.

“No se deben tomar medicamentos vencidos de ningún tipo, pues todos tienen una vida útil. Después de dicha fecha, los antibióticos pierde su potencia y puede provocar eventos adversos como la prolongación de la enfermedad o malestares”, comenta Fainstein.