Si piensas ir a la playa o ya estás allá para descansar del año laboral, te pedimos que tengas cuidado. Podríamos decir que abras los ojos por la presencia de tiburones, pero los hoteles advierten y tienen personal capacitado. No, nosotros hablamos de las enfermedades encontradas en la playa.

Podrás creer que se trata de afecciones leves porque quizá no te has enfermado en las vacaciones, pero quizá no deberías tomarlas a la ligera. Aquí te decimos las razones.

Las enfermedades encontradas en la playa pueden matarte

Estas enfermedades encontradas en la playa son potencialmente mortales y pueden acecharte en la arena y el mar. ¿Cuáles son? La United States Environmental Protection Agency (EPA) advierte que las playas deben poner señales cuando el agua no sea segura y la gente no debería ingresar por ningún motivo.

De acuerdo con la EPA, los patógenos pueden estar adentro o cerca del sitio donde las descargas contaminadas entran al agua.

Si viajan contigo niños, ancianos o personas con sistemas inmunes débiles deberás pedirles que tengan más cuidado, pues la EPA indica que estas son las poblaciones más propensas a desarrollar padecimientos o infecciones después de entrar en contacto con agua contaminada, generalmente cuando se meten inocentemente a nadar.

La empresa médica de la Universidad del Sur de California “Keck Medicine” informa que la enfermedad que más se puede contraer es la gastroenteritis.

Dicho padecimiento conocido como gastroenteritis puede ocasionar síntomas como:

náuseas

dolor de estómago

vómitos

diarrea

Si pensamos que las personas con un sistema inmune comprometido no son capaces de protegerse igual que las otras personas, los puedes poner en un riesgo muy grande.

La gastroenteritis no es la única de las enfermedades encontradas en la playa que pueden causar estos síntomas. Otra de ellas es la ascariasis (se contrae por la ingesta de agua contaminada) o la anquilostomiasis, que es provocada por larvas y también puede ocasionar estos síntomas.

Sin embargo, existe otra situación bastante común que puede poner en peligro tu vida: caminar descalzo en la arena.

¿¡Qué!? El que la mayoría de las personas lo hagan no significa que está bien y Keck Medicine tiene una razón muy potente por la que sucede esto.

“Caminar descalzo puede representar un mayor riesgo de cortes, que luego pueden funcionar como un camino hacia tu cuerpo para la bacteria Staphylococcus en la arena o el agua”, indica este portal de la Universidad del Sur de California.

¿Qué pasa si se te mete esta bacteria?

Keck Medicine señala que si las bacterias ingresan por una herida abierta y colonizan, pueden ocasionar infecciones en la piel y los huesos, señales parecidas a las de la gripe o neumonía e incluso un síndrome de shock tóxico.

“Para prevenir esto se recomienda no compartir nada con nadie”, resaltan los expertos.

¿Conocías estas enfermedades encontradas en la playa? Promete que te cuidarás mucho y tomarás medidas de prevención después de leer esto.

Felices fiestas.