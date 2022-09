¡Llegó el día más mexicano!

Este año casi llega a su fin y una prueba de ello es que ya es 15 de septiembre. Faltan pocos meses para diciembre y si planeas festejar comiendo antojitos mexicanos, te tenemos una noticia: te vamos a decir cuáles son los alimentos mexicanos más saludables ▲

Una tostada en el camino, me enseñó que mi destino...



Es importante saber que las personas pueden subir hasta 5 kilos por la cantidad de alimento que consumen en épocas festivas. Por ello, si puedes cantar y bailar para evitar las horas sentado, será recomendable que lo hagas. Estas son las 5 comidas más saludables ▲

El más saludable es….



El premio al alimento mexicano más saludable va para el pozole, ¡Yum! Este alimento es muy equilibrado por todo lo que contiene: verduras, granos y carne. Solo recuerda consumirlo con moderación ▲

Chiles en nogada:



Contienen verdura (chile), carne (que es proteína) y carbohidratos (la granada y la nogada). Nada más ten cuidado con el azúcar que contienen algunos de los ingredientes (a veces cocinan la carne con fruta seca y la nogada suele ser dulce) ▲

Tostadas:



¡Me lleva la tostada! ¡Esa no me la sabía! Procura ocupar tostadas horneadas y no fritas. Ponle ingredientes bajos en grasa y si le vas a poner pollo, procura que sea hervido ▲