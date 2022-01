¿Cómo se encuentra de salud Pelé? Su hija responde

Edson Arantes do Nascimento ‘Pelé’, para muchos considerado el mejor futbolista de la historia, está siendo tratado de un tumor de colon y su hija responde cómo se encuentra de salud.

Durante los últimos días, diversos rumores apuntaban que el exfutbolista se encontraba grave de salud y que incluso el cáncer que padece ya se había expandido a más partes de su cuerpo, por lo que su hija ha salido a ponerle fin a estos rumores.

Para saber más de...¿Cuáles son los tipos de cáncer más comunes?

(Foto: https://www.scientificanimations.com, 3D still showing tumor, CC BY-SA 4.0)

¿Qué es el cáncer?

Es un conjunto de enfermedades relacionadas en las que las células del cuerpo actúan de forma anormal: no mueren y nacen de más; éstas se pueden propagar por todo el cuerpo y formar masas llamadas tumores. Es una de las principales causas de muerte en el mundo y estos son los tipos mas comunes. ▲ (Foto: www.scientificanimations.com, Stage 4 of Breast Cancer, CC BY-SA 4.0)

Cáncer de mama: 2.26 millones de casos

Esta enfermedad predomina en las mujeres, especialmente las mayores de 40 años, aunque también se puede presentar en hombres. ▲ ▲ (Foto: Blausen Medical Communications, Inc., Blausen 0246 ColorectalCancer, CC BY 3.0)

Cáncer colorrectal: 1.93 millones de casos

Se producen tumores en el revestimiento del intestino grueso, donde el colon y el recto forman parte. Es igual de común en hombres y mujeres a partir de los 50 años y se ha visto que el alto consumo de carnes rojas aumenta el riesgo de padecerlo. En 2020 fallecieron 935,000 a causa de este cáncer. ▲ ▲ (Foto: https://www.scientificanimations.com/, 3D medical animation skin layers, Modificado por Ara4, CC BY-SA 4.0)

Cáncer de piel no melanoma: 1.20 millones de casos

Se forma en la parte externa de la piel (epidermis), más no en los melanocitos (células que dan color a la piel). Una de sus causas es la constante exposición solar sin protección. Afortunadamente, es uno de los tipos de cáncer más curables, tiene una de las más bajas tasas de mortalidad. ▲ ▲

¿Cómo se encuentra de salud Pelé? Su hija responde

Pelé permanece con su salud estable y sin cambio de diagnóstico, dijo su hija, Kely Nascimento, al salir al paso a versiones sobre el supuesto agravamiento de la salud del "rey".

La hija del tres veces campeón mundial publicó un mensaje en su cuenta de Instagram para tranquilizar a los admiradores de Pelé luego de que versiones de prensa nunca confirmadas indicaran que se le habían detectado otros tres tumores producto de metástasis y que el cáncer ya era generalizado.

"Ayer me bombardearon por whatsapp y las otras redes. Hasta me sorprendí con lo que estaba ocurriendo. Escribo para decirles que mi padre está bien y que su diagnóstico no cambió", afirmó Kely Nascimento en Instagram.

"Él va al hospital todos los meses para hacerse una evaluación general, por lo que pueden esperar que ese tipo de cosas (hospitalizaciones) ocurren de vez en cuando. Gracias a todos por la preocupación", agregó.

Las versiones de prensa del supuesto agravamiento de la salud del considerado mejor atleta del siglo XX surgieron el jueves luego de que Pelé, de 81 años, recibiera el alta del hospital al que acudió un día antes para una nueva revisión.

Pese a que sus médicos divulgaron un boletín afirmando que le habían dado alta tras una nueva evaluación de rutina y que su estado de salud estaba bien, la red ESPN Brasil divulgó una información según la cual al "rey" se le habían detectado dos tumores, en el hígado y en el intestino, y un tercero surgiendo en el pulmón.

Pelé estuvo internado la semana pasada

Edson Arantes do Nascimento estuvo internado en el Hospital Israelita Albert Einstein los días 19 y 20 de enero para dar seguimiento al tratamiento del tumor de colon, que le fue diagnosticado en septiembre de 2021. El paciente recibió alta este jueves y están en condiciones clínicas estables", decía el boletín médico.

Pese a ese boletín, la versión de prensa, sin fuentes ni aclaraciones, dio la vuelta al mundo y generó miles de publicaciones en las redes sociales en que los hinchas lamentaban el agravamiento de la salud del exfutbolista y su supuesto "cáncer generalizado".

En la semana de la navidad Pelé también estuvo en el prestigioso hospital de Sao Paulo como seguir el tratamiento contra el tumor de colon y por el que fue sometido a una cirugía en septiembre.

(Foto: Perfil de Facebook de Pelé)

Así como lo hizo esta semana, Pelé acudió entonces a la clínica para someterse a una nueva sesión de quimioterapia y, de forma complementaria, a otra serie de exámenes para conocer su estado de salud.

Pelé lucha con el cáncer desde finales de agosto de 2021

Pelé fue hospitalizado en el Albert Einstein el pasado 31 de agosto para unos exámenes de rutina que había postergado debido a la pandemia de coronavirus y en los que le fue detectado un tumor en el colon, del que fue operado días después.

Desde entonces comenzó un tratamiento de quimioterapia, al cual, según los médicos, reaccionó de manera "satisfactoria".

La salud de Pelé se ha visto deteriorada en los últimos años debido a problemas en la columna, la cadera y la rodilla que han reducido su movilidad y le han obligado a pasar por el quirófano, además de sufrir algunas crisis renales.

(Con información de: EFE)