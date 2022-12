El brócoli es uno de los mejores vegetales que puedes comer. Siempre está recomendado dentro de las dietas más saludables.

De acuerdo con El Poder del Consumidor, el brócoli forma parte de la familia de las crucíferas. Es rico en vitamina C, E , K y otros fitoquímicos como la quercetina, el kaempferol, betacaroteno, luteína y el sulforafano.

Tal vez la única desventaja del brócoli es que a veces puede estar infestado de piojos que son difíciles de identificar y que pueden arruinar tu platillo. Por eso, hoy te enseñamos cómo limpiar el brócoli de forma correcta.

¿Cómo se lava correctamente el brócoli?

Como todos los vegetales frescos, el brócoli fresco puede llegar a tu cocina con suciedad, esta puede ser pesticidas, orugas y gusanos del brócoli.

Hay muchas formas de limpiar el brócoli, la mayoría son bastante sencillas. Sigue estos sencillos pasos:

Lo primero que debes hacer es cortar las hojas que cubren la verdura. También se recomienda quitar el tallo o pelarlo, aunque si lo prefieres lo puedes consumir. Lo siguiente es checar que el brócoli no tenga ninguna parte dañada o que comience a ponerse fea. Si la hay, lo mejor será removerla. Después deberás poner el brócoli bajo el grifo de agua y de esta forma se logrará limpiar la la primera capa de suciedad que tiene. Lo que sigue ahora es limpiarlo a profundidad. Te damos estas tres opciones. La primera es que agregues en un recipiente hondo un 90% de agua y un 10% de vinagre. Deberás dejar que se remoje el brócoli en la solución por algunos minutos y al finalizar, solo debes enjuagar nuevamente con agua. Otra opción es llenar un recipiente con agua tibia y dejar remojando el brócoli unos 5 ó 10 minutos. Nunca uses agua caliente para limpiar el brócoli. Una vez pasado ese tiempo, saca el brócoli y dale una última remojada. La última opción que te damos es agregar sal al recipiente con agua y dejar remojando el vegetal. Pasados 5 minutos, sácalo y enjuágalo.

