¿Sabías que? Existen más de 4.000 especies diferentes de cucarachas en todo el mundo, siendo las que más causan alergia las cucarachas alemanas, orientales y americanas. El asma y la rinitis alérgica, también conocida como fiebre del heno, son algunas de las alergias que estos insectos te pueden provocar.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC, han revelado a través de un estudio que, aproximadamente el 10% de los niños y los adultos de Estados Unidos son alérgicos a la cucaracha alemana, sobre todo en los estados del sur.

Alergia a las cucarachas

El hecho de que no se vean en la casa, no significa que las cucarachas no puedan producir alergia, se puede tener alergia a sus cuerpos en descomposición, a su saliva y heces que flotan en el aire.

Como estos insectos pueden vivir en el interior del hogar la mayoría de veces sin ser detectados, las cucarachas pueden contribuir a los problemas de la alergia y el asma durante todo el año, agravando cualquier problema de salud que ya se padecía.

Al respecto, la Encuesta Nacional sobre Alérgenos en las Viviendas, encontró alérgenos de cucarachas en el 63% de los hogares. Las concentraciones más altas fueron detectadas en los apartamentos a gran altura, entornos urbanos, casas antiguas y hogares con bajos ingresos.

Foto: Canva

¿Cuáles son los síntomas de la alergia a las cucarachas?

La alergia a las cucarachas es una causa muy frecuente de la rinitis y el asma.

La alergia a las cucarachas puede provocar los mismos síntomas que las alergias al polen, los ácaros del polvo o los animales domésticos.

Los síntomas más frecuentes son la conjuntivitis y el picor en los ojos, los estornudos, el picor nasal, el goteo nasal y la congestión. En la parte ocular se puede presentar como lagrimear y picar.

La tos, las sibilancias en el pecho y la dificultad para respirar son manifestaciones del asma provocada por la alergia a las cucarachas.

¿Qué debes hacer si tienes alergia a las cucarachas?

Estos insectos deben de ser eliminados del hogar y del entorno domestico a través de una limpieza y una fumigación concentrada. A las cucarachas les gustan las zonas húmedas y necesitan fuentes de alimento, por ello hay que:

Mantener la cocina completamente limpia y libre de rastros o residuos de comida y migas. Se recomienda que verifiques que los recipientes de comida se encuentren bien cerrados.

Asegurarse de que todos los botes de basura, tanto los de dentro como los de fuera, estén bien cerrados. Sacar la basura por lo regular dos o tres veces por semana.

Arreglar cualquier zona de la casa en la que se presente la humedad, fugas de agua o grietas y agujeros que comuniquen con el exterior.

Evitar los montones de ropa sucia, periódicos, revistas y platos sucios.

Foto: Canva

Consultar a una empresa de control de plagas autorizada porque eliminar las cucarachas puede ser extremadamente difícil, ya que pueden vivir hasta tres meses sin comida y hasta dos semanas sin agua. Además, una sola cucaracha puede producir una media de ciento veinticinco a doscientas veinticinco crías durante su vida.

(Con información de BBC)