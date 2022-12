La temporada de posadas y fiestas decembrinas ya inició y seguramente con ello también llega la preocupación de qué hacer en caso de que aparezca la temida resaca o cruda; a continuación te explicamos qué errores no debes cometer si quieres quitarla y qué recomiendan los expertos para sentirte mejor.

(foto: freepik)

¿Qué causa la resaca?

La nutrióloga del Hospital Houston Methodist, Amanda Beaver, explicó que ese malestar que llamamos “resaca” o “cruda”, es producido por una variedad de causas que generan efectos negativos en nuestro organismo que inducen un malestar generalizado.

Para la experta, existen tres causas principales que, cuando se unen, dan lugar a esa desagradable sensación de malestar que llamamos resaca y que suele golpearnos luego de una noche de fiesta:

Un mal dormir.

Deshidratación (que puede ser leve o mediana).

Acumulación de sustancias que son producidas cuando el alcohol en nuestro cuerpo es procesado y se “rompe” químicamente.

El Instituto Nacional del Abuso del Alcohol y Alcoholismo, de Estados Unidos, explica que la resaca puede variar de persona a persona, tanto en síntomas como en los factores que la provocan; eso sí, entre más alcohol se consuma, más probabilidad hay de tener una resaca.

(foto: freepik)

Los 3 mitos a la hora de quitar la resaca

Los expertos aseguran que el malestar de las resacas puede durar por lo menos un día, aunque podrían llegar a extenderse, por lo que no es de sorprender que en muchos casos se recurra a métodos o remedios con la intención de poder aliviar los malestares.

Sin embargo, algunos de estos remedios para quitar la resaca, aunque muy populares, resultan ser simples mitos, aseguran expertos del Hospital Houston Methodist, por lo que no te ayudarán a aliviar el malestar:

A la mañana siguiente debes beber una bebida alcohólica : Ese consejo es completamente falso, ya que como explica la nutrióloga Beaver, beber alcohol solo dará una sensación de alivio temporal , y los síntomas se agravarán gradualmente.

: Ese consejo es completamente falso, ya que como explica la nutrióloga Beaver, beber alcohol solo dará una sensación de , y los síntomas se agravarán gradualmente. El café quita la cruda : Aunque la cafeína del café puede aliviar temporalmente la fatiga, no cura la resaca ; de hecho, no existe evidencia científica de que la cafeína pueda ayudar contra la resaca.

: Aunque la cafeína del café puede aliviar temporalmente la fatiga, ; de hecho, no existe evidencia científica de que la cafeína pueda ayudar contra la resaca. Tomar un analgésico antes de ir a dormir evitará la resaca por la mañana: Hacerlo solo puede irritar mucho más tu estómago, y además, podría dañar tu hígado, ya que la combinación de alcohol con analgésicos resulta muy tóxica para este. La experta asegura que si sentiste bienestar luego de este consejo, podría ser derivado del agua o los alimentos que consumiste antes de dormir.

(foto: unsplash)

Lo que sí sirve para que la resaca se vaya

Pero si sufres de resaca, no todo está perdido: existen algunos consejos y recomendaciones que los expertos han realizado y que, informan, sí pueden ser útiles para quitar tu malestar:

Hidrátate : Al despertar, toma un vaso de agua, principalmente si tienes náuseas; las bebidas con electrolitos (como las bebidas para deportistas) también son aconsejables, principalmente si has vomitado.

: Al despertar, toma un vaso de agua, principalmente si tienes náuseas; las bebidas con electrolitos (como las bebidas para deportistas) también son aconsejables, principalmente si has vomitado. Cuida muy bien lo que comes : se desaconsejan los alimentos que sean muy grasosos o irritantes (chilaquiles, hamburguesas, salchichas,...), ya que podrían afectar a tu estómago ya dañado por el alcohol; es preferible que elijas alimentos de fácil digestión y líquidos, como caldos.

: se desaconsejan los alimentos que sean muy grasosos o irritantes (chilaquiles, hamburguesas, salchichas,...), ya que podrían afectar a tu estómago ya dañado por el alcohol; es preferible que elijas alimentos de fácil digestión y líquidos, como caldos. Descansa lo suficiente.

lo suficiente. Come alimentos con vitamina C y huevos : esto ayudará a producir un antioxidante llamado glutatión, que tiene funciones de desintoxicación, por lo que contribuirá a eliminar el alcohol del organismo.

: esto ayudará a producir un antioxidante llamado glutatión, que tiene funciones de desintoxicación, por lo que contribuirá a eliminar el alcohol del organismo. Prepara suficientes líquidos: los líquidos ayudan más a un estómago irritado, por lo que se recomiendan ampliamente luego de una noche de copas; los smoothies pueden ser una buena opción, principalmente si agregas ingredientes como frutos rojos, plátano, yogurt, crema de cacahuate y leche de almendras, ya que ayudará a mitigar los efectos del alcohol.

Debes recordar, eso sí, que ningún remedio es mágico, por lo que lo único que curará tu resaca al 100% será el tiempo; según indica Medline Plus, la mayoría de las resacas desaparecen tras pasar 24 horas.

(Con información de: Hospital Houston Methodist, National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism, Medline Plus.)