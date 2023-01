Bajar de peso no tiene que representar un gasto económico fuerte. De hecho, puedes hacerlo sin invertir en una mensualidad de gimnasio. ¿Quieres conocer formas de quemar calorías en pocos minutos?

Aquí te decimos algunas 5 acciones que puedes hacer sin salir de casa.

5 formas de quemar calorías en pocos minutos que quizá no conocías

Aunque no lo creas, puedes bajar de peso sin salir de casa. No estamos hablando de hacer lagartijas en tu cuarto o pesas cargando al perro, sino de actividades cotidianas que seguramente no sabias que te pueden ayudar.

¿En qué piensas cuando lavas los trastes? ¿Hace cuanto que no cortas el pasto? En estas dos preguntas ya te dimos dos formas de quemar calorías. A continuación, te damos la lista de 5 recomendaciones:

Caminar: seguramente sientes que no haces nada caminando, pero lo cierto es que sí estás cuidando tu salud. Caminar cuesta arriba por 13 minutos o trasladarte a pie por 22 en una superficie plana (no de subida) a un ritmo moderado pueden ayudarte a quemar 100 calorías. Cambia tu silla o sillón: Cambiar tu silla por una pelota para hacer gimnasia puede ayudarte a perder calorías. El hecho de que te balancees de esta manera hace que ejercites todos los músculos. Si lo haces bien, puedes perder hasta 50 calorías por hora. Limpia tu casa: hacer este ejercicio por 30 minutos seguidos puede ser una de las formas de quemar calorías más desconocidas. Barre, trapea, acomoda libros, aspira… todo eso ayuda más de lo que crees Cuida tu jardín y éste cuidará de ti: Parecerá chiste, pero es anécdota. Cortar el pasto, arreglar las plantas, regar, quitar las hojas… todas son actividades que, además de relajarte, pueden ayudarte a quemar calorías Haz la comida: Cocinar la comida hace más por tu salud que estar sentado esperando a que estén los alimentos. Cuando estás preparando el almuerzo o el desayuno, por ejemplo, caminas, te estiras, haces fuerza en las piernas y mueves todas las partes de tu cuerpo

Ojo, estas son formas de quemar calorías, pero no actividades milagrosas. Si quieres bajar de peso, cuida lo que comes, reduce las porciones, bebe agua simple, duerme tus horas y consulta con un especialista en caso de tener dudas.

