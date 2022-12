¿Quieres empezar el año con el pie derecho? Entonces tienes que darle prioridad a la limpieza de tus espacios y por ello, te compartimos 9 rituales de limpieza del hogar para recibir el Año Nuevo de la mejor forma.

Cuando inicia un nuevo año, muchos tenemos el propósito de dejar atrás los malos hábitos y cumplir ahora sí los objetivos que llevamos postergando por mucho tiempo.

Para ello, es importante ponerle atención a nuestro hogar, para que sea un espacio armonioso que nos motive a mejorar y a cumplir nuestros propósitos.

Rituales de limpieza del hogar para Año Nuevo

Una casa limpia y ordenada no solo te ayuda a encontrar las cosas rápido, sino que tiene beneficios para tu salud mental.

(Foto: pexels)

Un estudio en The Personality and Social Psychology Bulletin, encontró que las mujeres que describían su casa como acogedoras y ordenadas, mostraron niveles más bajos de cortisol, la hormona del estrés.

Por su parte, la psicóloga Noelia Sancho destaca que mantener la casa ordenada ayuda a mantener también el orden interior, además de que practicar hábitos y rutinas de higiene es positivo para un buen estado de ánimo.

Estos son los rituales de limpieza que no te pueden faltar en el hogar para recibir el Año Nuevo:

Dale un aroma distintivo a tu hogar

Hacerlo le da una esencia al hogar y puedes hacerlo con velas, incienso, aromatizantes o hasta flores, solo asegúrate de que te sientes identificado con el aroma que elijas para que se destaque en tu hogar.

Dile adiós a lo que ya no usas

Seguro que en tu closet tienes varias cosas que ya no usas y solo están ocupando espacio mientras se empolvan.

Dejar atrás esos objetos que no necesitas te hará sentir mucho más ligero, le dará claridad a tu vida y te dará espacio valioso en tu hogar.

Aprovecha este nuevo ciclo para eliminar las cosas acumuladas, la ropa que hace años no usas o los utensilios de cocina que solo te quitan espacio y no usas.

(Foto: pexels)

Mueve los muebles

Este es otro de los rituales de limpieza para recibir el Año Nuevo y es que el simple hecho de mover los muebles le da más frescura y renovación a tu hogar, un cambio que puede renovar la energía en los espacios y hasta hacerlos más acogedores.

Revisa tus productos de limpieza

Seguro que no les prestas atención, pero es muy bueno que al comenzar el año revises todos tus productos de limpieza y te deshagas de aquellos que ya no te sirven o no ocupas, como las esponjas gastadas o las botellas con producto sobrante que nunca tiraste.

Despeja el desorden visual

Dale un vistazo a tu casa, seguro que tienes algún mueble con objetos desordenados que simplemente evitas mirar, pero olvidarnos de estos lugares hace que el desorden se acumule y que vaya avanzando a toda la casa.

Despeja y desempolva las repisas de toda tu casa, en el baño, la cocina y la sala, limpia todos los adornos y cuadros, organiza tu escritorio de trabajo y tira el papel o las hojas que ya no necesites.

No te olvides de la cocina

Limpiar frecuentemente la cocina es fundamental no solo para mantener la higiene en el lugar donde se preparan los alimentos, sino para darte más paz mental.

(Foto: pexels)

Haz una limpieza profunda que abarque desde la mesa, hasta las paredes, ventanas, repisas y pisos. No te olvides del refrigerador, deshazte de la comida echada a perder y ordena cada espacio.

Ordena tu closet

Este rincón tan personal no puede quedarse fuera de tus rituales para empezar el año, así que pon manos a la obra y limpia el clóset a profundidad.

Ordena tu ropa y zapatos, saca lo que ya no usas y revisa los artículos que llevan años ahí dentro sin que les des un uso. Notarás una sensación de liberación al ver este espacio ordenado.

Pon una planta

Las flores y plantas sin duda hacen ver más acogedor un hogar y tenerlas a la vista nos da confort, así que si quieres un buen año, incluye alguna en tu decoración, especialmente en una zona donde pases la mayor parte de tu tiempo.

Intenta reducir tu consumo de energía y agua

Que mejor forma de empezar el año que ahorrando unos pesos y contribuyendo a cuidar el medio ambiente, así que ponte de objetivo apagar las luces en casa cuando no las uses, poner focos y una regadera ahorradores, así como rehusar el agua de la lavadora.

Ya lo sabes, para recibir bien el Año Nuevo debes empezar por cuidar tu entorno, así que date un tiempo para hacer una limpieza profunda en tu hogar y dejar atrás lo que ya no te sirve.

(Con información de El Mueble, Ad magazine)