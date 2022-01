¿Cómo estar en forma? Los consejos del entrenador personal de Will Smith

¿Quieres ponerte en la mejor forma de tu vida? Will Smith, estrella de acción en Hollywood sorprendió a muchos en mayo de 2021 cuando reveló que estaba en la "peor forma de su vida" debido a la cuarentena y que necesitaba hacer un cambio en su vida, no solo por el aspecto físico, sino también por el aspecto emocional detrás de su aumento de peso.

Por ello, en noviembre del año pasado el actor estadounidense anunció en su cuenta de Instagram que quería ponerse el reto de perder 9 kilos en 20 semanas. Para documentar su progreso, el también productor realizó una serie de 6 episodios en Youtube que tituló Best Shape of My Life, la mejor forma de mi vida, en español. La serie se volvió viral y la gente comenzó a usar el #bigwilliechallenge para documentar sus transformaciones físicas inspiradas en el reto del actor.

Los logros del actor también fueron de su entrenador personal, Aaron Ferguson, quien asistió a Will Smith en el reto fitness que lo ayudó a conseguir bajar casi 10 kilos en 20 semanas de manera saludable, eficaz, pero sobre todo, duradera. Si estás buscando inspiración o motivación para bajar de peso, aquí te compartimos los secretos del entrenador personal de Will Smith para tener la mejor forma de tu vida.

¿Cómo estar en la mejor forma?

Lograr estar en la mejor forma sorprendentemente no se trata tanto de lo físico sino de lo mental. Aaron Ferguson dice que las acciones físicas no son fáciles pero sí sencillas, ya sea levantar pesas, saltar la cuerda o correr varios kilómetros, aunque implica un esfuerzo arduo, la realidad es que más fácil un esfuerzo físico que uno mental. Los deseos de bajar de peso y hacer ejercicio siempre vienen atados con un asunto emocional.

Por ello, Ferguson cree que uno de los secretos de la transformación física es que más que un estilo de vida, es un estado mental en el que se debe explorar la relación que llevamos con la comida, con el ejercicio y con nuestro cuerpo. Para esto, es necesario dedicar tiempo y energía para explorar dichos temas y entender cuál es el bloqueo previo que hemos tenido que no nos permite alcanzar nuestros objetivos.

Por ejemplo, hay que pensar si tenemos emociones ligadas a la comida y pensar si notamos patrones de conducta en los que comemos alimentos grasosos o azucarados cuando estamos tristes, nerviosos o enojados. Pero no solo con los alimentos sino también con la ingesta, por ejemplo la necesidad de ver la tele y comer inconscientemente hasta que se termine el show o el snack, sin darse cuenta de lo que se consumió. Sin embargo, agrega Ferguson, darse cuenta de estas cosas no es nada sencillo y muchas personas no están preparadas para ese tipo de ejercicio mental.

(Foto: Pexels)

Entender nuestra relación con la comida

Después de encontrar los patrones alimenticios mencionados arriba, Ferguson explica que el siguiente paso es regresar a esos momentos y tratar de comprender qué fue lo que sentimos cuando quisimos canalizar la energía comiendo.

Pensar esas cosas nos hará tener una mayor entendimiento de nosotros mismos y alcanzar un nivel de conciencia más alto y así es como las personas mantienen un físico en forma durante muchos años sin pasar por las etapas de rebote. Si entendemos nuestra relación con la comida, es menos probable que la usemos de forma perjudicial y lo mismo pasa con el ejercicio, afirma el entrenador personal de Will Smith, Aaron Ferguson.

En relación con lo anterior, hay muchas personas que llevan o tratan de llevar una vida fitness y practican los cheat days o días de trampa. Sobre esto, Ferguson cree que lo mejor no es tener uno o dos días en los que se tenga total libertad de comer lo que sea, porque entonces muchas personas exageran y vuelven a un estado de comer inconscientemente. Lo mejor será tener cheat meals o comidas de trampa, en las que un alimento o platillo funcione como ese escape.

(Foto: Pexels)

Conoce tus límites

Si bien Will Smith es un actor cuyo trabajo también depende de su apariencia y condición física, lo cierto es que todos tenemos diferentes límites. Ferguson implementó un tipo particular de entrenamiento para Smith, pero eso no significa que todos los que quieran estar en forma deberán pasar todo el día en el gimnasio.

Por ello, Ferguson recomienda que conozcamos nuestros límites y lo que estamos dispuestos a entregar. Todos tenemos tiempos y actividades diferentes y por ello no todos podemos hacer hora y media de ejercicio o actividad física los 7 días de la semana. Elige un plan que te convenga y apégate a el y así medirás el éxito de tu esfuerzo.

Sobre la dieta, el entrenador personal de Will Smith tampoco recomienda una en particular, sino más bien que se trate de una alimentación balanceada como carbohidratos, legumbres, frutas, verduras y proteína; el consumo de cada uno será de acuerdo con las metas que se busquen lograr.

Trivia

(Foto: Pexels)

¿Estar en forma fue tu propósito de Año Nuevo?

Para Ferguson, el propósito esencial debería ser estar saludables. De ahí se pueden derivar otros como bajar de peso, hacer ejercicio o hacer una dieta, pero siempre teniendo en cuenta que se hace por la salud. Pero para lograr esos propósitos, él recomienda que nos hagamos una pregunta fundamental: ¿por qué no he logrado mis objetivos antes?

Una vez teniendo la respuesta, lo siguiente será preguntarse si es posible que vuelva a suceder lo mismo que antes y de ser así, habrá que elaborar un plan para que eso no se repita o para encontrar formas de mantener los objetivos sin importar las circunstancias.

Otros consejos para estar en la mejor forma y mantenerse ahí que da Ferguson es optar por una medición de grasa corporal más que de kilogramos, pues la cifra que realmente importa es la primera. Por último, tomar 2 o 2.5 litros de agua es el mejor aliado en este nuevo plan de vida, ya que tomar agua además de mantener un estado de hidratación, también sacia y quita el hambre, lo que es importante pues muchas personas confunden el hambre con la sed.

Trivia

Sigue leyendo:

Con información de: Web MD