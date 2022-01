En ocasiones sin darnos cuenta vamos acumulando cosas dentro de la casa y esta es una práctica negativa que puede hacer ver a tu casa sucia, es por eso que hoy te diremos cómo deshacerte de las cosas que ya no te sirven.

Aunque acumular cosas dentro de la casa no parece un hábito peligroso, distintos estudios han encontrado que un hogar amontonado puede causar estrés y malestar.

¿Cómo deshacerte de las cosas que ya no te sirven en casa?

Muchas personas pueden tener un apego material y este se puede presentar con distintos niveles de intensidad y responder a diferentes causas, por lo que en algunos casos deshacerse de las cosas que se acumulan es un desafío mayor.

Para empezar a deshacerte de las cosas que ya no te sirven, aprovecha los impulsos, si en algún momento se cruza por tu cabeza que no necesitas seguir guardando algo, deshazte de ello en ese momento.

Apunta todo lo que ya no te sirve

Enlista todas las cosas que tienes en casa y evalúa qué te sirve y qué no y así poco a poco te puedes ir dando cuenta de cuántas cosas tienes que ya no ocupas o que ya no son útiles. Una vez que veas que cosas ya no son de utilidad deshazte de ellas, no necesariamente las tienes que tirar, a veces puedes regalar cosas.

También es útil establecer una lista de cosas que puedes tener organizadas por diferentes categorías, como cantidad, por lo que deberás descartar algo cuando superes el número pactado, o funcionalidad, es decir, cuando lo que tienes en casa ya no sirve es hora de que se vaya.

(Foto: Especial)

Establece un plan

Jane Brody, columnista de salud personal de The New York Times, explica que una buena manera de comenzar a deshacerte de las cosas que acumulas es estableciendo un plan.

Debes comenzar diferenciando las cosas que acumulan, por ejemplo, en categorías, habitaciones en las que se encuentran, o simplemente lugares que ocupan en la casa.

Organizarte de esta forma facilitará ir descartando los objetos innecesarios. Lo importante es que una vez que comienza a deshacerte de las cosas que se encuentran en una de esas categorías termines, no debes quedarte a mitad del camino.

Brody también explica que es necesario establecer objetivos razonables en función del tiempo y resistencia que dispongas. Si un armario entero es demasiado intimidante, incluso una tarea tan pequeña como limpiar los artículos de un solo cajón puede hacer que inicies en la dirección correcta ”.

¿Por qué no es bueno acumular cosas?

De acuerdo a diferentes estudios, como los publicados en Journal of Personality and Social Psychology, quienes viven en hogares atestados de cosas, desorganizados o sucios son más propensos a comenzar el día agobiados, con problemas para concentrarse o con menor rendimiento.

La acumulación también puede inducir ciertas respuestas fisiológicas, como el incremento de los niveles de cortisol (hormona del estrés).

(Foto: Especial)

Es importante saber cómo deshacerte de las cosas que ya no te sirven para poco a poco ir limpiando tu casa y que se vea mejor.

(Con información de: Hola Doctor y Yahoo noticias)