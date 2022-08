El pie de atleta y los hongos en las uñas son dos de las quejas más frecuentes entre las personas, principalmente durante o después del verano, y suelen causar muchas molestias para quienes lo padecen. Sin embargo, no todo está perdido: los hongos en los pies pueden evitarse (y también tratarse) de forma sencilla.

(foto: unsplash)

Los hongos en los pies: el problema más común en verano

Las infecciones por hongos en los pies (en la piel o las uñas), son médicamente conocidas como infecciones micóticas, y pueden ser más frecuentes en adolescentes y adultos, que en niños pequeños, informa About Kids Health.

“Los principales motivos de infección son el exceso de humedad, el calor, y caminar descalzos en zonas comunes y húmedas como piscinas o vestuarios”, explica Jairo Casal, responsable de Podoactiva y experto en podología deportiva.

Es por eso que estas infecciones son más frecuentes durante el verano, pues es en esta época del año donde todos los factores parecen unirse y dan lugar a una mezcla perfecta para que los hongos puedan proliferar y generar problemas.

Las infecciones por hongos en los pies pueden afectar dos zonas diferentes, explica una hoja informativa de la Revista de la Asociación Médica Estadounidense (JAMA):

La piel (conocida como tiña pedis, o “ pie de atleta ”).

”). Las uñas (conocida como onicomicosis).

Normalmente, estas infecciones son producidas por contagio (como utilizar objetos de alguien contagiado o pisar el suelo descalzo) o por un aumento excesivo de hongos debido a una mala limpieza o al crecimiento de humedad en la piel del pie.

Sin embargo, como explica Mayo Clinic, también pueden ser resultado de una infección en otra zona del cuerpo.

(foto: freepik)

¿Cómo saber si tienes hongos?

Normalmente, los síntomas y las características de los hongos en los pies, dependerán mucho de la zona que estén afectando, y por ende de la problemática que se padezca.

En el caso del pie de atleta, Mayo Clinic informa que los signos y síntomas serán:

Piel con apariencia agrietada, escamosa, o descamaciones, principalmente entre los dedos.

Comezón.

Puede haber piel seca en la parte de la planta del pie (parte inferior del pie), que se extiende hacia el lateral.

Ardor.

Presencia de ampollas y/o piel inflamada (que puede verse roja, violácea o grisácea).

En cuanto a los hongos de las uñas (es decir, la onicomicosis), Mayo Clinic refiere que pueden ser identificados porque causan:

Engrosamiento en las uñas.

Cambios en el color: de blanco a amarillo, pero también puede haber un color oscuro.

Fragilidad, irregularidad o descamación de las uñas.

Formas anormales.

Un olor ligeramente desagradable.

(foto: unsplash)

¿Qué hacer para combatir y prevenir los hongos?

Para los expertos, la mejor manera de combatir a los hongos en los pies, tanto en uñas como en la piel, lo ideal es prevenirlos, pues será la forma más efectiva de evitar molestias o complicaciones por estas desagradables infecciones.

MayoClinic y Medline Plus explican que existen una serie de consejos muy sencillos que pueden ser útiles para prevenir las infecciones por hongos, pero también pueden ayudar a curar poco a poco alguna infección que ya se tenga.

1. Presta atención al calzado que usas.

Permite que tus pies se ventilen o aireen, alternando entre zapatos cerrados y abiertos, además procura utilizar un calzado diferente todos los días, así evitarás que la humedad en el zapato se quede atrapada y sin secarse. También cuida que los materiales permitan la correcta ventilación y no almacenen demasiada humedad.

2. Cuida los objetos personales.

No compartas objetos, ropa de cama, toallas o zapatos sin previamente lavarlos. Además, obviamente debes evitar utilizar utensilios de manicura o pedicura (incluso limas) que hayan sido utilizados por otras personas, ya que esto aumenta el riesgo de tener hongos en las uñas.

3. Apóyate de desodorantes o talcos.

Si tus pies suelen sudar mucho, o si tienes historial de pie de atleta, lo ideal es que procures usar talco, desodorantes o polvos que ayuden a contrarrestar la humedad principalmente.

(foto: unsplash)

4. Nunca dejes de utilizar calzado para protegerte.

Si estás en lugares públicos o que son de acceso público, utiliza protección: no camines descalzo en áreas como piscinas, duchas o vestuarios, apóyate del uso de sandalias o zapatos impermeables, así evitarás las probabilidades de contagiarte.

5. El cuidado y la higiene es importante.

Debes mantener piel y uñas bien limpias, pero también secas, al igual que tus pies, que deben ser lavados todos los días (principalmente entre los dedos).

Además, intenta no utilizar esmaltes o acrílicos, uñas artificiales, etc, de forma constante o sin interrupciones; debes dejar que las uñas "descansen" de estos productos, para así evitar problemas.

6. Cuida cómo usas tus calcetines.

Procura cambiar de forma regular tus calcetines y nunca utilices un par que esté húmedo. Utilizar calcetines de algodón es mejor, ya que ayudará a mantener el pie más seco y disminuirá el riesgo de tener pie de atleta.

(foto: unsplash)

7. Apóyate de productos antimicóticos.

Si ya tienes hongos en los pies, utiliza productos especializados para combatirlos, como clotrimazol para el pie de atleta; y betalfatrus para las uñas, explica Mayo Clinic.

Como extra, no te rasques los pies o las zonas que te causen comezón, ya que podrías dañar la piel y empeorar la infección, y el medicamento podría no ser útil.

8. Acude al médico.

Si notas que tienes una infección en los pies (en piel, uñas, o ambas), y no ves mejoría o la molestia es considerable, debes acudir con un experto para que indique el tratamiento más adecuado.

(Con información de: Mayo Clinic, About Kids Health, MedLine Plus, InfoSalus, Journal of the American Medical Association.)