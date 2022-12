La incontinencia urinaria es un problema de salud común que provoca vergüenza en quien lo padece. Su intensidad puede variar desde perder unas gotitas cuando se tose o se estornuda hasta no ser capaz de llegar al baño debido a la intensidad de las ganas y su repentina aparición.

Cuando se padece incontinencia urinaria se suele pensar que es el fin del mundo, pero hay maneras de tratar el problema y algunas de ellas tienen que ver con el estilo de vida.

¿Qué se puede hacer para tratar la incontinencia urinaria?

Mayo Clinic indica que la incontinencia urinaria no es un problema de la vejez, aunque sucede con más frecuencia a medida que las personas envejecen. Tampoco es un problema inevitable y para la mayoría de las personas, las modificaciones simples en el estilo de vida y la dieta o la atención médica pueden servir.

La Clínica Mayo apunta que hay 5 tipos de incontinencia urinaria:

Incontinencia de esfuerzo

Incontinencia urinaria por urgencia

Incontinencia por rebosamiento

Incontinencia funcional

Incontinencia urinaria mixta

5 acciones para tratar los síntomas de la incontinencia urinaria

El National Institute of Diabetes and Digestive and and Kidney Diseases de Estados Unidos señala que existe la posibilidad de que el afectado por incontinencia urinaria pueda reducir los escapes de orina modificando sus hábitos cotidianos.

¿Qué opciones da el instituto para tratar los síntomas de la incontinencia urinaria? Estas son 5 de ellas:

Tomando la cantidad de líquido en el momento correcto: esto implica revisar con el médico para ver si se debe tomar menos agua Manteniéndose físicamente activo: la actividad física regular es importante, por lo que se recomienda salir a caminar o trotar. Si preocupa la falta de baños públicos, se puede ir a caminar a centros comerciales, parques comunitarios o gimnasios locales. Aumentando el consumo de fibra para reducir el estreñimiento Mantener un peso saludable: esto va de la mano con el punto 2. Es más probable tener incontinencia urinaria si se tiene diabetes u obesidad. Dejando vicios como el alcoholismo o el cigarro