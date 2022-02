¿Cada cuánto tiempo se debe lavar un edredón? Seguro que es una pregunta que te has hecho alguna vez, pues se trata de un elemento del hogar que aparentemente no se ensucia demasiado, por ello, aquí te diremos lo que aconsejan los expertos.

(Foto: Freepik)

La mayoría de las personas no tiene idea de la frecuencia con que se debe lavar un edredón y mucho menos cómo hacerlo de la manera correcta.

Lo ideal es que al menos antes del invierno te asegures de tener limpio tu edredón, pues lo necesitarás para protegerte de las bajas temperaturas. A continuación, te decimos exactamente cada cuánto tiempo debes lavarlo.

¿Cada cuánto lavar un edredón?

El edredón adorna las camas y nos brinda un calor adicional a las cobijas o mantas que tengamos y como se coloca hasta arriba, muchos creen que realmente no se ensucia demasiado, pues no tiene un contacto directo con nuestro cuerpo. ¿Es cierto?

La realidad es que un edredón puede acumular bacterias, ácaros de polvo, células muertas de la piel, sudor, hongos y otros microorganismos que pueden poner en riesgo la salud.

¿Cada cuánto lavar un edredón? No existe una respuesta definitiva, ya que dependerá del uso que se le dé, aunque si hay algunas recomendaciones generales.

(Foto: Pexels)

Los expertos de la empresa especializada en ropa de cama The Fine Bedding Company, señalan que lo ideal es lavar el edredón cada pocos meses, como mínimo, cada seis meses o dos veces al año. Sin embargo, lo mejor es que sea cada dos o tres meses, especialmente si no tiene una funda.

Al respecto, Helen Johnson, portavoz de The Fine Bedding destaca que el cuerpo desprende de forma natural millones de células cutáneas y también se estima que cada noche sudamos unos 200 mililitros, lo que puede atravesar las sábanas y llegar hasta el edredón.

Un edredón que lleva un año o más sin lavar puede contener hasta 20 mil ácaros de polvo, que causan irritación de la piel y los ojos. En personas con alergias y asma, estos ácaros pueden empeorar los síntomas.

Por su parte, Sally Bloomfield, microbióloga y profesora honoraria de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres, destaca que esto puede ser un poco distinto si se tiene una funda edredón.

Explica que no es necesario lavarlo tan a menudo en estos casos. “¿Para qué usamos entonces fundas de edredón? Para no tener que lavarlo con frecuencia” dice.

¿Cómo lavar un edredón en casa?

Lo primero que debes tomar en cuenta además de cada cuánto lavar un edredón, es la forma correcta de lavarlo para que no se maltrate. Observa si no tiene zonas descosidas para que no pierda relleno a la hora de lavarlo.

(Foto: Pixabay)

En lavadora, se recomienda lo siguiente:

Mete el edredón a la lavadora, un tambor de capacidad de 9 kilos es suficiente para aguantar la carga.

Usa detergente para prendas delicadas y no agregues suavizante de telas.

Selecciona un programa corto y a bajas revoluciones para evitar que el relleno se deforme.

Antes de tenderlo al aire libre, sacúdelo bien para que el relleno se distribuya de forma uniforme y luego cuélgalo bien extendido.

Si tu edredón tiene relleno de plumas naturales, se necesitan una serie de cuidados especiales. Lo más recomendable es llevarlo a una tintorería, ya que se trata de materiales muy delicados.

¿Cómo guardar los edredones una vez limpios?

Esto también es muy importante. Primero asegúrate de que esté completamente seco y guárdalo bien doblado en bolsas de plástico o sus mismas fundas.

Evita dejarlo en una zona con humedad, ya que puede formar moho y malos olores rápidamente.

(Foto: Freepik)

Ahora si, ya sabes cada cuánto tiempo lavar un edredón, cómo lavarlo y guardarlo para que se conserve en perfecto estado por más tiempo y lo mejor, libre de bacterias y ácaros que pueden dañar tu salud.

(Con información de Huffpost, 20 minutos y Hogarmanía)

