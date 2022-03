Mantener tu casa limpia no es una tarea fácil, ya que se necesita; tiempo, esfuerzo y dedicación, además de escoba, trapeador, trapos, esponjas, etc. Pero, te has puesto a pensar, ¿cada cuánto se deben cambiar los utensilios para hacer el aseo?

Hay personas que utilizan su escoba, trapeador, trapos y esponjas durante años, a pesar de que se pueden lavar y verse limpias, estos están llenos de una gran cantidad de bacterias, por lo que es importante que sepas cada cuánto se deben cambiar los utensilios para hacer el aseo.

¿Cada cuánto se deben cambiar los utensilios para hacer el aseo?

Para hacer bien el aseo de tu casa, es importante que los utensilios que utilices estén limpios, porque en muchas ocasiones en lugar de ‘dejar limpio’, puedes ensuciar mucho más.

A continuación te decimos cada cuánto se deben cambiar los utensilios para hacer el aseo:

Escoba

No existe un tiempo específico, pero debes observar cómo se va viendo tu escoba y que tan sucia o desgastada la vez.

Las escobas pueden durar mucho, pero esto dependerá del uso que se le de y el tipo de suelo que barran. Fíjate si las cerdas están muy dobladas y si ya no limpian como deberían hay que cambiarlas.

Trapeador

Es peligroso conservar este utensilio de limpieza por más de 30 días de aseo, ya que después de este tiempo no estarán logrando limpiar al 100%.

La humedad hace que las bacterias causen malos olores y la formación de hongos, que pueden afectar a tu salud.

Algunas señales de que el trapeador ha llegado al final de su ciclo útil es cuando resulta complicado remover manchas o suciedad del suelo, y cuando este desprende un olor desagradable.

Otra señal de que deberías cambiarlo es la coloración de sus fibras. Cuando se tornan de color gris oscuro, significa que se han desgastado demasiado por la acción de los detergentes que se ocupan para el aseo del hogar.

(Foto: Pinterest)

Trapos

Los trapos para limpiar el baño y la cocina pueden albergar muchas bacterias. Sin embargo, si los lavas y secas bien puedes aumentar su tiempo de vida.

Lava los trapos por separado de tu ropa y toallas, una vez a la semana. Estos se deben cambiar una vez cada dos meses.

Esponja para lavar trastes

Una investigación determinó que la esponja es la que acumula más bacterias de la casa, por lo que se recomienda cambiarla cada 30 días para que esas bacterias y hongos no contaminen los demás trastes de tu cocina.

No importa el estado de tu fibra de esponja, si la usas diario, cambiala por otra después de un mes.

Seguir las recomendaciones dadas es importante para que cuando limpies tu casa lo hagas de manera correcta y así cuides también tu salud.

(Con información de: Selecciones y GQ)