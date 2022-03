¿Cada cuánto lavar las gorras y cómo dejarlas impecables?

¿Sabes cada cuánto lavar las gorras? Seguro que no te has puesto a pensar mucho en eso, pues como se trata de un accesorio que aparentemente no se ensucia, no le damos la importancia necesaria.

Sin embargo, las gorras pueden acumular suciedad y bacterias con facilidad, así que es fundamental mantenerlas limpias, especialmente si se usan para hacer ejercicio.

Para lavarlas sin que se maltraten o deformen existen algunos trucos que no puedes dejar de aplicar, así que toma nota.

¿Cada cuánto lavar las gorras?

Las gorras son un accesorio muy útil, pues cubren la cabeza y protegen los ojos de los rayos del sol, además de que complementan los atuendos.

Su cuidado no debe ser igual que otras prendas, es necesario tener precauciones específicas en la limpieza para que no pierdan la forma, se deslave el color o la textura se vea desgastada.

(Foto: Pexels)

Lo primero que debes tener en cuenta es cada cuánto lavar las gorras. El portal Mejor con Salud detalla que el uso prolongado de las gorras, especialmente en los días más calurosos, inevitablemente lleva a que se ensucien, acumulen mal olor y sudor y que se formen manchas.

La recomendación es lavar las gorras por lo menos una vez al mes, aunque si se usan para hacer ejercicio u otras actividades donde se pueda sudar, se deben lavar con más frecuencia.

Cuando no lavas tu gorra a pesar de sudar, es posible que se formen manchas desagradables.

Incluso si no sudas tanto, debes tener en cuenta que el cuero cabelludo sigue produciendo sebo, que hace que el pelo se vea graso pero que también se deposita en la gorra y si no se limpia, empieza a oler mal.

¿Cómo lavar las gorras y que no se maltraten?

Las gorras siempre se deben lavar a mano, no se recomienda echarlas en la lavadora porque pueden perder su forma o los detalles de su estampado o bordado. Sigue estos pasos:

1. Mezcla agua tibia con detergente para ropa y media taza de vinagre. Rocía las manchas de la gorra con esta mezcla y deja actuar por unos minutos.

Nunca uses cloro o detergentes muy agresivos, porque las fibras se pueden desteñir o dañar. Opta por detergentes para ropa delicada o champú de cabello.

(Foto: Pixabay)

2. Frota con un cepillo de dientes que ya no uses las manchas de sudor o similares y si no salen, puedes optar por una mezcla de bicarbonato de sodio más vinagre blanco en agua. Forma una pasta y vuelve a frotar con el cepillo de dientes.

Esta mezcla no solo elimina las manchas amarillas de las gorras, también desaparece los malos olores.

3. Una vez que eliminaste las manchas de la gorra, debes sumergirla por completo en agua limpia y fría. Nunca uses agua caliente porque se puede encoger la gorra y perder su forma. En el agua sigue frotando con el cepillo de dientes todas las zonas de la gorra, incluyendo el interior y la visera.

4. Prepara la gorra para su secado, no se recomienda exprimir ni hacer movimientos brucos para eliminar el exceso de agua.

Busca un tipo de relleno que puedas poner dentro para que, mientras se seca, no pierda su forma. Puedes colocar una toalla echa bola o cualquier otro objeto, como una pequeña pelota o incluso un globo del tamaño de tu cabeza. No la cuelgues con pinzas en el tendedero.

5. No dejes secar la gorra directamente en el sol, pues favoreces que la tela se decolore. Lo ideal es ponerlo a la sombra, pero donde tampoco haya un exceso de humedad, ya que se favorecen los malos olores. Si quieres secar la gorra más rápido, puedes usar una secadora de pelo.

(Foto: Pexels)

Es importante saber cada cuánto lavar las gorras, pero también la forma correcta de hacerlo bien, así que revisa bien los materiales y si notas que tiene cartón, no se recomienda sumergirla en el agua.

Será mejor hacer un lavado en seco así que la tintorería será tu mejor opción en estos casos o cuando hay estampados delicados que no quieres estropear.

Ya lo sabes, lavar las gorras es muy importante así que no las dejes abandonadas por mucho tiempo.

(Con información de Hogarmanía y Mejor con Salud)