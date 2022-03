Al hacer deporte o ejercicio es común que el sudor moje la ropa que usamos, especialmente cuando realizamos actividades de cardio intenso. Sin embargo, hay actividades donde no sudamos mucho. En ese caso ¿cada cuánto deberías lavar la ropa de deporte?

Generalmente, las prendas deportivas están hechas con tejidos sintéticos, transpirables o resistentes, pero eso no significa que no se ensucien, incluso si no sudamos demasiado.

La ropa deportiva no solo se ensucia de sudor o el polvo, sino de células de piel muerta, minerales, grasa o aceites corporales que desprendemos. Estas sustancias orgánicas se quedan pegadas a la tela aunque no las veamos.

¿Cada cuánto deberías lavar la ropa de deporte?

Algunas prendas de ropa no necesitan lavarse con demasiada frecuencia, por ejemplo los jeans o las chamarras de mezclilla, pero cuando se trata de la ropa de deporte, mantenerla limpia es necesario, de lo contrario puede empezar a afectar la piel.

(Foto: Pixabay)

Y es que a partir de la suciedad que se acumula, se forman bacterias que permanecen en el tejido.

Mary Gagliardi, experta en temas de limpieza de la ropa, explica a GQ que lo ideal es lavar estas prendas después de cada uso.

¿Y qué ocurre si las reutilizamos sin haberlas lavado? Volvemos a sudar, nuestro cuerpo genera calor y con las altas temperaturas las bacterias proliferan. Esto facilita un daño para nuestro cuerpo.

Además, al sufrir de acné, usar la misma ropa sudada puede aumentar la frecuencia con la que aparecen los granos y espinillas debido a que toda esa suciedad, sudor y bacterias tapan los poros de la piel.

Philip M. Tierno, Jr., Ph.D., profesor de microbiología y patología en la Escuela de Medicina de NYU Langone Health y autor de The Secret Life of Germs, le dijo a la revista SELF que las personas tienen bacterias que cubren todas las superficies del cuerpo.

Estas bacterias se multiplican cuando entran en contacto con el sudor, lo que produce mal olor que se transmite también a la ropa de deporte pero, para la mayoría de las personas saludables, estas bacterias no son exactamente peligrosas, pero sí pueden causar pequeñas infecciones en la piel.

Debes ser más cuidadoso con ciertas prendas deportivas



Después de cada uso, es todavía más importante lavar la ropa deportiva como los calcetines o cualquier pieza que está en contacto directo con la zona de la ingle, como la ropa interior. Esto se debe a que hay más fricción en esas áreas, lo que aumenta la posibilidad de que las bacterias queden depositadas en la piel.

(Foto: Pexels)

El material de la ropa deportiva también es importante, si es un material que no se seca en unas horas, entonces las bacterias se siguen incubando y volver a usarla sin lavar no es higiénico.

Ya lo sabes, lo ideal es lavar la ropa deportiva justo después del entrenamiento, procurando no dejarla húmeda en el cesto de ropa, de lo contrario, el mal olor y las bacterias se esparcirán. Si no puedes lavar las prendas de inmediato, procura al menos dejarlas ventiladas para que se sequen antes de volver a usarlas.

(Con información de GQ y Mujer Hoy)