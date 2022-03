Los burpees son un movimiento intenso y efectivo que, de hecho, se considera el ejercicio quemagrasa perfecto, pues bastan unos minutos de práctica al día para tener muchos beneficios. Esto es todo lo que debes conocer sobre los burpees.

Si tienes el objetivo de quemar grasa corporal y al mismo tiempo hacer músculo, este es un ejercicio que no puede faltar en tu rutina.

Los burpees consisten en hacer una lagartija seguida por un salto en el aire y luego una sentadilla que a su vez nos lleva a otra lagartija. Realizar este movimiento por algunos minutos es cansado, pero vale la pena por todos sus beneficios. Te contamos más a continuación.

Burpees ¿por qué son el ejercicio quemagrasa perfecto?

Los burpees son un ejercicio muy común en las rutinas para perder peso porque es muy efectivo para quemar grasa, además de que permite trabajar varias partes del cuerpo al mismo tiempo. De acuerdo con la revista GQ, hacer 20 minutos de burpees a lo largo de una rutina puede quemar alrededor de 250 calorías en una persona de peso promedio.

(Foto: Pinterest)

Cuando los burpees se integran a una rutina de alta intensidad, hay mejores beneficios para la salud cardiovascular y la salud pulmonar. Además, mejora el flujo sanguíneo, los niveles de colesterol se controlan y mejora la función cerebral.

Los burpees son un ejercicio quemagrasa muy completo y lo mejor es que no necesitas ningún material especial para realizarlo, pues es un ejercicio de calistenia, es decir que se usa tu propio peso corporal como resistencia.

El objetivo no solo es quemar muchas calorías, sino construir fuerza muscular y mejorar la resistencia. Los burpees permiten trabajar brazos, piernas, glúteos, abdomen y hombros. Cuando ya domines el movimiento, puedes hacer variaciones para aumentar el reto muscular.

Precauciones que debes tomar en cuenta

Como ves, los burpees son un ejercicio exigente, sobre todo en la parte superior del cuerpo, por lo que, si no tienes mucha fuerza, puedes aumentar el riesgo de una lesión en la espalda, los hombros o incluso las muñecas.

Antes de implementar los burpees en tu rutina de ejercicio, lo ideal es que empieces con ejercicios como lagartijas y planchas, esto te dará más fuerza en los músculos para hacer mejor los burpees más adelante.

(Foto: Pexels)

Es importante que al hacer burpees no vayas demasiado rápido, ya que podrías no hacer bien los movimientos y no obtendrás los resultados que esperas.

Un consejo si apenas empiezas con los burpees es hacerlos despacio y poco a poco ir incrementando la velocidad, cuidando que los movimientos estén bien hechos y no haya riesgo de lesiones. Recuerda siempre mantener los músculos apretados, especialmente los del abdomen. Asegúrate de calentar bien antes de hacer los burpees.

¿Cómo hacer burpees correctamente?

La recomendación es seguir estos pasos:

1. Párate con los pies separados al ancho de la cadera y brazos a los lados del cuerpo. Baja hasta ponerse en cuclillas empujando la cadera hacia atrás y doblando las rodillas. Concentra tu peso en los talones, evita apoyarte en las puntas de los pies.

2. Inclínate hacia adelante y coloca las palmas de las manos en el piso frente a ti. La posición de las palmas debe ser más estrecha que el ancho de los pies.

3. Empuja tus pies hacia atrás con un salto, estira las piernas y aterriza sobre las puntas de los pies. Durante esta posición, haz fuerza en el abdomen para obtener apoyo. No dejes que la espalda se doble, mantente derecho.

4. Lleva tus pies hacia adelante nuevamente con un salto, hasta que queden posicionados al lado de tus manos.

5. Levanta con los brazos sobre la cabeza y salta hacia arriba, luego vuelve a bajar para hacer nuevamente el movimiento completo.

Empieza hoy mismo a hacer burpees, puedes empezar con unos segundos y poco a poco ir aumentando hasta aguantar por lo menos un par de minutos seguidos haciendo los movimientos. Con este ejercicio quemagrasa verás resultados maravillosos, pero recuerda que debes complementarlo con una dieta equilibrada y consultar al médico si tienes problemas físicos que te causen problemas con algunos movimientos.

(Con información de GQ)