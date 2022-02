Bob Saget murió tras golpearse la cabeza e irse a dormir

Robert Lane Saget, mejor conocido como Bob Saget, fue un actor, comediante y presentador estadounidense que murió el 9 de enero de este 2022 a los 65 años luego de golpearse la cabeza.

Bob Saget fue encontrado por las autoridades sin vida en un hotel de Orlando y aunque había muchas especulaciones sobre su muerte, se ha dado a conocer que murió como consecuencia de un traumatismo craneal.

Para saber más de...Dolor de cabeza: tipos, síntomas y soluciones

Dolor de cabeza por tensión:

Es el tipo más común. El dolor se presenta en ambos lados de la cabeza y se siente como si algo apretara o fuera presionado hacia la cabeza, cara o cuello. Este dolor de cabeza provoca sensibilidad a la luz y el sonido y es causado por malas posturas que tensan el cuello y la cabeza así como por estrés, ansiedad, cansancio y un mal descanso. ▲ Tratamiento:

Si el dolor de cabeza no es causado por alguna enfermedad, se recomienda un baño con agua caliente, aplicar paños calientes en la parte trasera del cuello, hacer meditación o alguna actividad de relajación. Medicamentos como ibuprofeno y paracetamol también son un remedio. ▲ Migraña:

Migraña:

Se presenta como un dolor punzante que se acumula en un lado de la cabeza. Llega a ser intenso el dolor y hablar o caminar puede empeorarlo. Se pueden experimentar zumbidos en los oídos, ver luces parpadeantes o tener puntos ciegos. Es causada por cambios hormonales, estrés, cansancio, ansiedad, olores fuertes, tabaco, vino, chocolate, quesos añejos y otros alimentos. ▲ Tratamiento:

Lo mejor y más sencillo es descansar con los ojos cerrados en un cuarto oscuro y con un paño frío sobre la frente. Bebe muchos líquidos y trata de identificar en cada episodio qué te desencadena la migraña. El doctor te puede recetar algunos medicamentos específicos para este tipo de dolor de cabeza. ▲ Dolores de cabeza repetitivos:

Son espontáneos y muy dolorosos, solo en un lado de la cabeza y atrás del ojo. El dolor puede durar hasta 3 horas y hay sensibilidad a la luz, el sonido y el olor, también se pueden ver luces parpadeantes y náuseas. Pueden ser causados por sueño irregular, alcohol, tabaco, genes y traumas en la cabeza.

▲

6- Tratamiento:

Hay distintos tratamientos médicos para este tipo de dolor: terapia en la que se respira oxígeno puro para que fluya menos sangre al cerebro; medicinas triptantes para estrechar los vasos sanguíneos o dispositivos de estimulación nerviosa en los casos más graves. ▲ Dolores de cabeza sinusales:

Este dolor de cabeza causa dolor en la cara, congestión nasal, ojos llorosos, síntomas que empeoran cuando te inclinas para adelante. Es causada por infecciones de sinusitis, que también provocan moco espeso amarillento, pérdida del olfato y fiebre. La sinusitis se cura sola en una semana y si no, serán necesarios antibióticos. ▲

Bob Saget murió tras golpearse la cabeza e irse a dormir

“Las autoridades determinaron que Bob murió por un traumatismo craneal. Llegaron a la conclusión de que accidentalmente se golpeó la parte posterior de la cabeza con algo, no pensó en ello y se fue a dormir”, señala el comunicado de la familia.

Tras las primeras investigaciones se determinó que no había señales de que se tratara de una muerte violenta y tampoco se encontraron drogas en el lugar. Saget se encontraba en Florida ya que la noche de su muerte había actuado en el auditorio Pontevedra Concert Hall como parte de su gira de monólogos.

“No hubo drogas ni alcohol. Nos sentimos abrumados por las increíbles muestras de afecto por parte de los seguidores del actor”, se escribe en el comunicado.

(Foto: Twitter)

¿Qué es un traumatismo craneal?

Los traumatismos craneales son causados por un golpe, una sacudida o un impacto explosivo en la cabeza, o una lesión penetrante en la cabeza que interrumpe el funcionamiento normal del cerebro. No todos los golpes en la cabeza causan este problema.

Cuando ocurre el traumatismo encefálico puede ser desde leve (como un breve cambio en el estado mental o la conciencia) hasta grave (como un período más largo de inconsciencia o problemas con el pensamiento y el comportamiento después de la lesión).

Alrededor del 75 por ciento de los traumatismos encefálicos que ocurren cada año son leves. Si una persona presenta síntomas de este mal después de un golpe en la cabeza, es porque el cerebro se ha lesionado.

Los síntomas de un nivel de traumatismo encéfalo incluyen:

Dolor de cabeza

Confusión

Cambios en el comportamiento

Visión borrosa

Deterioro de la memoria

Mareos

Zumbidos en los oídos.

Los síntomas moderados y graves producen:

Vómitos o náuseas repetidas

Problemas con el pensamiento y aprendizaje

Dificultad para hablar

Debilidad en los brazos o las piernas

¿Después de recibir un golpe en la cabeza las personas no deben ir a dormir?

Expertos sostienen que es un error común creer que una persona que ha tenido un golpe en la cabeza no se le debe permitir dormir para evitar que caiga en estado de coma. Sin embargo, este no es el consejo médico que se da actualmente debido a que no existe evidencia que lo respalde.

(Con información de: El País y la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos)