Lo entendemos, no es que seas sucio, es que te preocupa no saber limpiar tu TV y arruinarla. Por eso, hoy te platicamos cómo limpiar ese delicado electrodoméstico que ves más que a tu propia familia. ¿Cómo limpiar la TV? Por su estructura y funcionamiento, la televisión es uno de esos objetos del hogar que más acumulan polvo, ya que a menudo cuando hacemos la limpieza del hogar, pocas veces prestamos atención al aparato. Y es que el mínimo error puede dañar tu televisión y tu paz mental. No te preocupes más, que, de ahora en adelante, todas tus series y películas tendrán la mejor nitidez. (Foto: Especial) Vas a necesitar: Microfibra especial para limpiar pantallas o anteojos

Toalla húmeda especial para pantallas

Solución para limpiar pantallas

Agua destilada

Procedimiento: Siempre que limpies un aparato electrónico debe estar apagado y desconectado Puedes elegir entre la microfibra o la toalla húmeda. Si elijes la microfibra, de preferencia que sea nueva para que no tenga residuos de grasa o polvo que puedan rayar tu televisor. Humedece la microfibra con un poco de agua destilada o solución para limpiar pantallas Con delicadeza pasa la microfibra por la pantalla asegurándote de limpiar los bordes y los botones Si elegiste la toalla húmeda, asegúrate que no esté empapada y limpia con delicadeza la pantalla siempre hacia un mismo lado. Si tu pantalla tiene manchas rebeldes, intenta primero limpiar con la microfibra y después pasar sobre las manchas la toalla húmeda Siempre que limpies tu pantalla hazlo hacia la misma dirección, ya sea horizontal y vertical, y luego vuélvela a limpiar en la dirección opuesta para no dejar ni un solo espacio sucio

(Con información de Good Housekeeping)

