La alerta sísmica puede estresar más a las personas que calmarlas. De acuerdo con especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) el sonido característico de esta alerta puede causar temor. Se trata de un elemento que busca salvar vidas, pero… ¿Cómo calmarnos?

Alarma sísmica: ¿Cómo puedes calmarte después de escucharla?

La investigadora del área de neurociencias y cognición musical del Hospital Infantil de México "Federico Gómez", Nadia Gonzáles García, detalla que no te debes sentir mal si tienes miedo cuando suena la alerta sísmica, pues es algo que puede salvarte la vida.

Hablando con la Fundación UNAM, Gonzáles García destacó que el miedo es una emoción que permite que la memoria sirva de mejor manera.

“Facilita que se tenga un recuerdo más claro de lo que ha pasado. Existen diferentes tipos de memoria: procedimental, semántica, de trabajo, episódica. En esta última se destacan aspectos como el recuerdo de un movimiento, sonidos o la escena visual sobre algo determinado que se vio”, detalla la especialista.

Si bien no se trata de un sonido que cause felicidad por lo que se le relaciona, la experta indica que no importa la tonalidad que se le ponga a la alerta sísmica.

“No importa el tipo de sonido que tenga la alerta sísmica, podría ser una sinfonía de Beethoven y se haría la misma relación, en caso de que vuelva a suceder un evento trágico. La gente lo seguiría asociando con el peligro, ya que el contexto es más potente”, detalló.

¿Qué puedes hacer para calmarte después de que suena la alarma sísmica?

El Centro Nacional para la Prevención de Desastres (CENAPRED) apunta que afortunadamente existen maneras de que la gente se pueda calmar después de escuchar la alarma sísmica:

Todo está en la mente: piensa en la alarma sísmica como un sonido de vida, como una oportunidad de poner en práctica acciones aprendidas para salvar tu vida y la de tus conocidos Utiliza la respiración: en esos momentos estarás muy acelerado, pero el CENARED detalla que aprender y practicar técnicas de relajación mediante la respiración puede ayudarte a tomar mejores decisiones y analizar los sucesos de mejor manera Entiende que el miedo no se va a ir en su totalidad: esto es importante saberlo ya que te permitirá actuar rápida y efectivamente Si recuerdas que el miedo después del sonido de la alarma sísmica te paralizó en el pasado, se recomienda que acudas a recibir atención psicológica (lo cual tampoco tiene nada de malo)