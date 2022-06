Los dermatólogos no se cansan de repetirlo: exprimir o tratar de explotar un grano es lo peor que se puede hacer. Aunque pienses que esa es la forma de eliminar los granos, la realidad es que te arriesgas a romper tu piel y contaminarla con bacterias. Te explicamos 7 tipos de granos en la cara y cómo quitarlos.

Esto provoca un círculo vicioso en el que te vuelven a salir granos y los vuelves a explotar hasta que te dejas marcas o cicatrices permanentes en la piel. Lo mejor que puedes hacer es utilizar productos dermatológicos para aliviar los granos o acudir con un dermatólogo.

También puedes provocarte un mayor problema de salud si manipulas algunos granos que en realidad no son de grasa o suciedad. Te explicamos lo que significan 7 tipos de granos en la cara y cómo quitarlos.

(Foto: Pexels)

7 tipos de granos en la cara: ¿qué significan y cómo quitarlos?

Si has intentado usar productos dermatológicos para aliviar los granos o manchas en la piel y no funciona, es momento de acudir con un dermatólogo. Si notas lunares o manchas en la piel que cambian de color o forma y que tienen relieve también deberías acudir a una consulta profesional.



1. Acné quístico

Son esos granos rojos que aparecen muy profundamente sobre la piel y que forman un nódulo rojo y sensible con una punta blanca o amarilla. Tienen mucha inflamación y son dolorosos al tacto y es común que sea difícil de quitarlos y que incluso dejen marcas permanentes en la piel imposibles de remover.

No deberías apretar este tipo de grano porque los quistes se producen tan debajo de la piel que es imposible acercarse a la protuberancia y solo lograrás lastimarte y sangrar. Este tipo de grano es causado por fluctuaciones hormonales y bacterias en la piel. En este tipo de acné se recomienda acudir a un dermatólogo para encontrar una solución.

(Foto: Pinterest)

2. Milia

Son pequeños granitos blancos endurecidos que no causan dolor ni inflamación y que por más que aprietes son imposibles de exprimir. Esto es porque en realidad no son espinillas o barros. Son quistes o vesículas blancas que se producen cuando las células muertas quedan atrapadas bajo la piel.

Por más que los exprimas nunca van a salir y solo lograrás lastimarte la piel y dejarla enrojecida. Solo un dermatólogo puede eliminarlos con herramientas especiales aunque la milia desaparece por sí sola en semanas o meses.

(Foto: Pinterest)

3. Vellos encarnados

Los vellos encarnados se producen cuando el tallo del vello queda atrapado bajo la piel. A veces el área puede enrojecerse e inflamarse y no es buena idea exprimirlo o jalar el vello con pinzas ya que te arriesgas a dejarte una marca roja que dure meses. Lo que puedes hacer es aplicar un exfoliante en la piel y esperar a que el vello vaya saliendo poco a poco o acudir con un dermatólogo para que realice un procedimiento mucho más especializado.



(Foto: Pinterest)

4. Verrugas planas

Son un crecimiento extra de piel que usualmente ocurre en el cuello o los brazos. No deberías intentar exprimirlos o cortarlos tú sola porque te harás sangrar y corres el riesgo de infectar tu piel. Si quieres eliminar las verrugas existen tratamientos que puedes conseguir en la farmacia pero lo más sensato es acudir al dermatólogo para que te realice un tratamiento.

5. Herpes

Cuando el herpes comienza a formarse es fácil confundirlo con un grano y querer exprimirlo. Ten mucho cuidado ya que al tocar el herpes puedes propagarlo a otras partes de tu cara y tener una condición mucho más difícil de eliminar. Cuando tengas un herpes nunca lo toques a menos que sea para aplicar una crema o medicamento y si éste no desaparece o surgen más brotes, te recomendamos acudir con un doctor.



(Foto: Pinterest)

6. Puntos negros y puntos blancos

Todos hemos exprimido un grano de este tipo creyendo que es un hábito inofensivo y que ayuda a limpiar la piel. Los puntos negros consisten en lo mismo que los puntos blancos, son poros que se obstruyen con grasa, la cual se oxida tras la exposición al aire, lo que le da un tono negro o café al punto.

Los mejores ingredientes para lidiar con los puntos negros o blancos es el ácido salicílico y el retinol ya que favorecen la renovación celular, evitando que las células muertas de la piel obstruyan los poros.

(Foto: Pinterest)

7. Lipomas

Un lipoma es un depósito de grasa debajo de la piel que puede sentirse como un grano. Los lipomas no son cancerígenos y no son peligrosos aunque pueden ser dolorosos si crecen mucho. Este tipo de crecimientos solo debe ser tratado por un dermatólogo.

Con información de: Women´s Health