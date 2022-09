7 hábitos saludables que puedes implementar para evitar la demencia

¿Qué es la baja salud mental?

De forma sencilla, la baja salud mental es cuando carecemos o no tenemos la salud que queremos tener a nivel mental. Es la razón de que encontremos complicado manejar la forma en que reaccionamos, pensamos y nos sentimos en relación a lo que nos sucede. Una baja salud mental no significa tener una enfermedad mental, pero sí que debemos trabajar en cuidar nuestra mente para sanarnos.

(Información de Change your Mind, Mind.) ▲

¿Cómo detectar una baja salud mental?

Los problemas de salud mental pueden verse diferentes, pues pueden tener síntomas o señales diferentes (como problemas de sueño o alimentación, pérdida de interés, pensamientos negativos, cambios de humor extremos, etc.), pero además de esos, los expertos indican que una baja salud mental puede detectarse incluso con otras 5 señales, que a continuación te describiremos. ▲

Agotamiento constante.

Si bien estar cansado puede ser por muchas causas, si el cansancio no corresponde a falta de horas de sueño o problemas físicos, podría ser porque nuestra mente está afectada, lo que genera una sensación de apatía o agotamiento en general.

(Información de: Psicología y Mente.) ▲

Desorden y desorganización.

Como explica un artículo de Psicología y Mente, nuestro entorno puede ser un reflejo de nuestra mente, e igual sucede con el caos. Usualmente, las personas que tienen desordenado o desorganizados sus espacios, pueden sentirse desorganizados mentalmente. ▲

Procrastinación.

El profesor Tim Pychyl, profesor de Psicología en la Universidad Carleton, en Canadá, ha explicado que la procrastinación es un problema de regulación de emociones, ya que según una investigación que realizó en 2013, arrojó que procrastinar es resultado de enfocarse más en resolver los estados de ánimo negativos que en dedicarse a resolver una tarea.

(Información de: New York Times.) ▲

Somatización.

Somatizar es la acción de llevar los problemas que se encuentran en la mente, al cuerpo; es transformar malestares emocionales a malestares físicos. Las afectaciones físicas (como dolores de estomago, problemas estomacales, dolores de cabeza, fatiga crónica), que no tienen explicación o causas orgánicas, son derivadas de altos niveles de estrés psicosociales no resueltos.

(Información de: revista Clínica de Medicina de Familia, Scielo.) ▲