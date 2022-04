Fumar dentro del hogar es relajante para muchos, pero lo cierto es que este hábito puede crear un olor muy desagradable en tus espacios, pues el aroma a tabaco se impregna con facilidad en cortinas, muebles y ropa. Te decimos 5 trucos para eliminar el olor a cigarro del hogar.

No es necesario gastar en aromatizantes caros, basta con poner en práctica algunos trucos caseros con ingredientes económicos como el vinagre blanco, café y arena para gatos. ¡Toma nota!

Trucos para eliminar el olor a cigarro del hogar

Fumar en casa o vivir con personas fumadoras hace que el olor a tabaco se impregne en el hogar, desde nuestra ropa hasta los sillones, paredes, cortinas y alfombras. Esto crea un ambiente pesado y olores desagradables y difíciles de eliminar.

(Foto: Pixabay)

Tal vez has intentado quitar el olor con limpiadores sin mucho éxito y es que neutralizar el olor a cigarro no es tan sencillo, puede llevar varios días o hasta semanas, sin embargo, no es imposible cuando aplicas los trucos correctos. Toma nota de los más efectivos:

1. Limpiar los muebles con vinagre

En lugar de desempolvar los muebles con productos de limpieza comunes, es más efectivo pasar un trapo húmedo con un poco de vinagre blanco. Pásalo sobre los muebles que tienen el olor a cigarro. Al tratarse de un producto natural, no causará ningún daño.

Limpiar los muebles con vinagre eliminará el olor a cigarro y si notas que también existe en tu ropa y cortinas, pasa el mismo trapo para quitarlo definitivamente.

2. Granos de café

Este truco te va a encantar si disfrutas del delicioso aroma del café. Consiste en llenar un bowl pequeño con agua y un puño de granos de café. Este recipiente debes colocarlo en las habitaciones donde persiste más el aroma a tabaco y debes cambiarlo una vez a la semana.

(Foto: Pixabay)

3. Inciensos efectivos

Tal vez ya habías pensado en esta opción, pero es importante que utilices los inciensos con aromas más efectivos para quitar el olor a tabaco de las habitaciones.

Las mejores opciones son los palitos de incienso de eucalipto y de tomillo, pues basta encenderlos unos minutos al día para conseguir eliminar cualquier olor desagradable.

También puede funcionar colocar un recipiente con agua y unas gotitas de alcohol o de tu esencia favorita. En caso de que no tengas ninguna de estas opciones, las velas aromáticas siempre serán opción para neutralizar los aromas, aunque debes tomar en cuenta que solo disfrazan el olor, no lo eliminan por completo.

4. Arena en los ceniceros

¿Has intentado poner arena en tus ceniceros? Puede ser la que se usa para los areneros de los gatos, simplemente debes poner un poco en los ceniceros antes de fumar o incluso después.

Este sencillo truco ayudará de manera significativa a que el olor a humo de cigarro no se disperse por toda la habitación. ¡Sencillo y efectivo!

(Foto: Pixabay)

5. Limpia y ventila

Por supuesto que el mejor truco para eliminar el olor a cigarro de la casa es mantener los espacios ventilados todos los días, abriendo las ventanas unos minutos al día para que circule el aire y no se acumule humedad, hongos y claro, aromas desagradables.

También es fundamental que limpies los ceniceros todos los días, pero no solo tires las colillas y la ceniza, es mejor que laves el cenicero con agua y con jabón. Si el mal olor persiste, puedes lavarlo con agua y vinagre blanco o con agua y un poco de jugo de limón.

Dejar de fumar es la mejor opción

La recomendación para eliminar el olor a cigarro del hogar siempre será dejar de fumar ya que el Instituto Nacional del Cáncer en Estados Unidos destaca que el humo de tabaco contiene sustancias químicas dañinas para los fumadores como para quienes están a su alrededor.

De las más de 7,000 sustancias químicas en el humo de tabaco, al menos 250 son dañinas y están relacionadas con enfermedades graves como el cáncer de pulmón, esófago, laringe, boca, garganta, riñón, vejiga, hígado, páncreas, estómago, cérvix, colon y recto.

Además, fumar causa enfermedades del corazón, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), diabetes, osteoporosis, artritis reumatoide, cataratas y empeora síntomas de asma en adultos. El tabaquismo también causa inflamación y debilita la función inmunitaria.

(Con información de Hogarmanía y NIH)

