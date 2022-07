El metabolismo es una función del cuerpo que interviene en las reacciones químicas que mantienen al organismo con energía y funcionando. Te platicamos 5 formas de acelerar el metabolismo para bajar de peso.

El metabolismo se encarga de convertir los nutrientes de los alimentos que ingieres en combustible, lo que llena de energía al cuerpo y le permite realizar correctamente acciones como respirar, moverse, digerir los alimentos, circular la sangre, y reparar los tejidos y células.

El metabolismo también es conocido porque se relaciona con las calorías que se queman en reposo y que ayudan a mantener en forma. Cuánto mayor es la tasa metabólica, más calorías se queman en reposo.

Hay muchos factores que pueden afectar el metabolismo, como la edad, la dieta, el sexo, el tamaño del cuerpo y el estado de salud. Pero también hay formas en las que se puede acelerar el metabolismo y te explicamos cuáles son.

5 formas de acelerar el metabolismo para bajar de peso más rápido

1. Incrementa tu consumo de proteína en cada comida

Comer puede aumentar temporalmente el metabolismo durante unas horas. Esto se denomina efecto térmico de los alimentos (TEF) y se refiere a las calorías adicionales necesarias para digerir, absorber y procesar los nutrientes de la comida. Las proteínas son las que provocan el mayor aumento del TEF. También se ha demostrado que comer proteínas le da una mayor sensación de saciedad y evita que coma en exceso.

2. Haz HIIT y levanta más peso

El entrenamiento en intervalos de alta intensidad (HIIT) consiste en realizar ráfagas de actividad rápidas y muy intensas. Este tipo de ejercicio puede ayudarte a quemar más grasa al aumentar la tasa metabólica, incluso después de haber terminado el entrenamiento. Este efecto es mayor para el HIIT que para otros tipos de ejercicios, además de que es uno de los que más causa quema de grasa.

Por su parte, levantar peso ayuda a acelerar el metabolismo y ayuda a quemar más calorías cada día, incluso en reposo. Levantar pesas también puede ayudarte a conservar el músculo y a contrarrestar el descenso del metabolismo que puede producirse durante la pérdida de peso.

3. Toma té verde

Se ha demostrado que el té verde aumenta el metabolismo y la quema de grasas. El té verde ayuda a convertir parte de la grasa almacenada en el cuerpo en ácidos grasos libres, lo que puede aumentar la quema de grasa cuando se combina con el ejercicio. Como el té es bajo en calorías, beberlo puede ser bueno tanto para perder como para mantener el peso

4. Duerme bien

Con la falta de sueño, el metabolismo no funciona correctamente y por eso se ha relacionado a la obesidad, la resistencia a la insulina y el aumento de los niveles de azúcar en la sangre con no dormir lo suficiente. También se ha demostrado que no dormir bien afecta a los niveles de grelina, la hormona del hambre, y de leptina, una hormona que controla la saciedad.

5. No te sientes por mucho tiempo seguido

Estar demasiado tiempo sentado puede tener efectos negativos para la salud ya que sentarse por mucho tiempo quema menos calorías y provoca un aumento de peso. Estar de pie o pararse y dar pequeñas caminatas cuando se pasa mucho tiempo sentado se ha asociado a una disminución de enfermedades cardiometabólicas.

