El cabello protege al cuero cabelludo del sol y del frío, sin embargo, también puede verse afectado por el sol, por lo que a continuación te diremos qué daños le causa y cómo debes protegerlo.

El cabello necesita ser cuidado para mantenerlo sano, evitando así la caída, el deterioro, las puntas abiertas, los jalones con el cepillo y diferentes problemas que se pueden llegar a tener débil al paso del tiempo y a factores externos como es la exposición a la luz solar.

El pelo y la piel son regiones del cuerpo que están expuestas a los rayos del sol. Sin embargo, el uso de protector solar en el cabello suele pasar desapercibido. Por lo que es necesario entender que el cuero cabelludo también es piel, por lo tanto, sufre los efectos de los rayos ultravioletas.

Es fundamental que apliques protector solar en tu cabello, de lo contrario podría sufrir algunos daños.

5 daños que causa el sol a tu cabello

Si vas a salir de casa y los rayos del sol le darán a tu cabello lo mejor será incorporar el protector solar. El cabello al estar expuesto largos periodos a la luz solar, puede sufrir algunas consecuencias:

1. Decoloración

El cabello pintado es uno de los más susceptibles a recibir daños en su fibra capilar. Esto se debe a que ya ha pasado por un proceso químico, lo que hace que se debilite.

El cabello rubio, al estar ya decolorado y tener menos melanina, se debilita más fácilmente que un castaño. En especial, al entrar en contacto con los rayos del sol o al mojarse con agua salada.

La radiación ultravioleta de tipo A altera los pigmentos del color. Asimismo, los agentes desinfectantes como el cloro tienden a dar un color verdoso a los cabellos pintados de rubio.

(Foto: Freepik)

2. Daño estructural

Al dejar el cabello expuesto a los rayos ultravioleta de tipo B, los enlaces que unen las fibras de queratina se ven atacados por los radicales libres. Esto conlleva a falta de brillo, aparición de puntas abiertas y a un aspecto quebradizo.

3. Sequedad

Si la exposición al sol se combina con agua salada, puede provocar sequedad en el cabello ya que los cristales de sal de agua se comportan como espejos que reciben los rayos ultravioletas. Esto conduce a que el cabello se queme. Por esta razón, es recomendable bañarse con agua dulce o inmediatamente al salir del mar aplicar agua no salada en tu cabello.

(Foto: Freepik)

4. Fragilidad

Los rayos ultravioletas pueden atacar a la melanina y romper los enlaces de la queratina del cabello, dejándolo opaco, frágil y quebradizo, por lo que no se recomienda estar expuesto al sol por largos tiempos del día.

5. Cabello quebradizo

El sol hace que el cabello sea más quebradizo ya que lo torna poroso, seco, sin luz y mucho más quebradizo.

(Foto: Pinterest)

El calor del sol provoca que se altere la cutícula, dando como consecuencia una pérdida de agua, aminoácidos, lípidos y pigmentos.

El sol tiene muchos beneficios para el cuerpo ya que promueve la síntesis de la vitamina D, esencial para la absorción en el cabello. Además, estimula la circulación sanguínea en los vasos que suministran sangre al cuero cabelludo, por lo que el cabello puede crecer más deprisa, por lo que tampoco es que no se recomienda que no le de la luz del sol al cabello, pero es importante que no esté expuesta durante largos periodos a ella, ya que en ese caso podría dañarlo y sufrir las consecuencias que leíste.

(Con información de: Mejor con salud, thiomucase y la Central del perfume)