Muchas veces organizamos la cocina con herramientas que creemos que nos van a servir en el momento y no nos damos cuenta de que puede haber cosas dañinas para nuestra salud. ¿Cuáles son las cosas que no debes tener en la cocina? Aquí te decimos 5 que seguramente tienes.

5 cosas que no debes tener en la cocina

Organizar tu cocina es importante porque ahí se preparan los alimentos, que son nuestra fuente de energía, pero aunque puedan parecer útiles, existen cosas que no debemos tener porque pueden afectar nuestra salud.

¿Cuáles son estas 5 cosas que no debes tener en la cocina? Mira esto y ve si lo tienes en tu hogar:

1) Productos de limpieza: hay personas que piensan que tener productos de limpieza en la cocina es adecuado: se necesita limpiar el área y ya están ahí. Sin embargo, no piensan que muchos de estos productos son inflamables, por lo que al estar cerca de una llama pueden estallar. Mejor no los tengas en tu cocina en lo absoluto... son cosas que no debes tener en la cocina.

2) Envases usados: No es tan dañino como el hecho de tener sustancias de limpieza en la cocina, pero los envases usados también son cosas que no debes tener en la cocina. ¿Por qué? Porque muchos de ellos nunca se usan y terminan quitando espacio a las herramientas que sí se necesitan.

3) Medicinas: entre las cosas que no debes tener en la cocina se encuentran las medicinas. ¿Por qué? Primero, pueden dañarse por las temperaturas de la estufa o el horno. Segundo, porque pueden ser ingeridos por menores y causar accidentes. Ponlos en un lugar fresco y fuera del alcance de los pequeños

4) Utensilios en mal estado: Sacar las herramientas en mal estado previene acumulación y accidentes. Además, es recomendable revisarlos porque muchos de ellos liberan toxinas que están asociadas con padecimientos

5) Plantas: ¡Ay!, ¡qué bonito! Pues no, no es bonito. Tener plantas en la cocina no es recomendable porque quitan espacio para la manipulación y cocción de los alimentos. También se pueden incendiar y causar accidentes. Mejor ponlas en otro lado.

¿Qué tantas de estas cosas que no debes tener en la cocina tienes en tu cocina?