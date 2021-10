Cocinar es todo un arte y no solo se trata de que la comida quede rica, también implica utilizar utensilios y en muchas ocasiones, la cocina puede quedar hecha un desastre, por lo que te daremos 5 consejos para mantener tu cocina limpia mientras la usas.

Ver la cocina sucia puede ser muy molesto y por eso muchas personas prefieren comprar comida y no cocinar, pero es posible cocinar y mantener tu cocina en orden.

5 consejos para mantener tu cocina limpia mientras la usas

Es cansado tener que lidiar con la desorganización y el caos luego de cocinar, pero esto no siempre tiene que pasaré y los siguientes consejos pueden ayudarte a mantener tu cocina limpia mientras la usas:

1. No empieces a cocinar en una cocina sucia y desorganizada

Si empiezas a cocinar en una cocina que ya está sucia y desordenada, esto solo generará más caos cuando cocines.

Cocinar requiere tiempo y dedicación por lo que tendrás que lidiar con la limpieza tarde o temprano. Lo mejor que puedes hacer es apartar 10 minutos y ordenar lo mejor que puedas. Lava los utensilios que estés por usar, guárdalos en el sitio que corresponda y recoge la basura.

(Foto: Freepik)

2. Reutiliza las herramientas

Cuchillos, cucharas, tenedores, espátulas y cucharones se pueden reutilizar al lavarlos durante 10 segundos. Evita desecharlos de forma inmediata, ya que este hábito hace que se acumulen más utensilios sucios.

3. Ten cerca el bote de basura

Es importante que tengas el bote de basura cerca a la hora de cocinar. Cuando cocinas se generan desechos y es importante que no dejes sucios los utensilios que ocupes, por lo que tirar los residuos a la basura puede acelerar el proceso de lavar y limpiar los platos.

4. Limpia todo sobre la marcha

Limpiar sobre la marcha es lo mejor que puedes hacer para mantener la cocina limpia mientras la ocupas. Puede ser un poco tedioso, pero es un buen método para evitar el desorden.

Cada que termines de utilizar un utensilio lávalo, de esta forma no se acumularán los platos sucios, no se verá tu cocina sucia y no te desmotivarás al verla desordenada.

(Foto: Freepik)

5. Ten todo a la mano a la hora de cocinar

Si decides buscar las cosas que vas a utilizar cuando las necesites puedes manchar o ensuciar los espacios de la cocina al tener las manos con algún alimento, aceite o residuos.

Las puertas del refrigerador, la alacena, la cocina o los cajones se ensuciarán si los tocas con las manos sucias. Al tener todo a la mano, puedes disponer de las cosas sin ensuciar más.

Es estresante ver una cocina sucia, pero recuerda que no siempre se debe de generar un caos cuando la ocupas, así es que sigue estos consejos y verás la diferencia.

Sigue leyendo: ¿Cómo evitar el mal olor en la ropa deportiva?

(Con información de: Mejor con salud y Edu Co)