El aumento de peso involuntario puede ser causado por muchos factores diferentes, el metabolismo se reduce a medida que pasan los años, pero a continuación te diremos 5 causas por las que puedes subir de peso de manera repentina.

Si estás teniendo un aumento de peso repentino que no tiene sentido y no has hecho un cambio repentino en tu estilo de vida, puede ser una señal de que algo raro está pasando en tu cuerpo. Podría tratarse de algún problema hormonal o de salud que son los que están afectando tu metabolismo.

5 causas por las que puedes subir de peso de manera repentina

Si de manera repentina empiezas a subir de peso lo mejor es que vayas con un doctor para que te diagnostique y te dé una explicación real de porqué el aumento de peso repentino.

El doctor puede ayudar a llegar al fondo de todo y descubrir si es un problema de salud. Existen muchas razones por las que puedes estar aumentando de peso y estas son algunas causas:

1. Hipotiroidismo

El hipotiroidismo es un trastorno en el cual la glándula tiroides no produce la cantidad suficiente de ciertas hormonas cruciales.

El hipotiroidismo puede no causar síntomas notables en las primeras etapas. Con el tiempo, el hipotiroidismo no tratado puede causar numerosos problemas de salud, como obesidad, dolor en las articulaciones, infertilidad o enfermedad cardíaca.

La mayoría del aumento de peso que ocurre en el hipotiroidismo es debido a la acumulación excesiva de sal y agua.

(Foto: Freepik)

2. Síndrome de ovario poliquístico

Investigaciones demuestran que una de cada cinco mujeres sufre del Síndrome de ovario poliquístico, un desorden endocrino que dispara las hormonas reproductivas, estrógeno y testosterona, desatando una serie de síntomas no agradables como periodos raros, crecimiento facial de vello, migrañas y aumento de peso.

3. Depresión

La depresión clínica, es una enfermedad grave y común que afecta física y mentalmente en nuestro modo de sentir y pensar. La depresión nos puede provocar deseos de alejarnos de nuestra familia, amigos, trabajo, y escuela. Puede además causarnos ansiedad, pérdida del sueño, del apetito, y falta de interés o placer en realizar diferentes actividades.

El comer en exceso o la inactividad como resultado de la depresión puede provocar un aumento de peso. Algunas personas adelgazan como consecuencia de la depresión. En cambio, es posible que una mejora en el apetito asociada con una mejora en el estado de ánimo tenga como consecuencia un aumento de peso.

(Foto: Freepik)

4. Tener problemas para dormir

Un estudio realizado en el 2018 en el Journal Sleep, encontró que las personas que duermen una hora más a la semana tienden a bajar más de peso, que aquellos que duermen una hora menos. Las personas que durmieron menos, a pesar de que todos en el estudio consumieron las mismas calorías, perdieron menos peso.

5. Dejar de fumar

Fumar en ocasiones actúa como un supresor del apetito, así que cuando dejas de hacerlo los antojos pegan más fuerte. Fumar puede llevar a un aumento de dopamina, el neurotransmisor responsable del placer instantáneo. Es el tipo de placer que tienes al comer algo dulce, como un helado.

Dejar de fumar hace que los niveles de dopamina bajen, pero tu antojo por ello continúa y esto lleva a que quieras comer algo que te satisfaga.

(Con información de: Mayo clinic y Cosmopolitan)