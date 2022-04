3 ejercicios para lograr glúteos grandes sin peso

¿Te decidiste a fortalecer y tonificar tus glúteos? Es importante que empieces a realizar una rutina adecuada y, sobre todo, que tengas disciplina para practicarla con frecuencia. Estos son 3 ejercicios para glúteos grandes sin peso.

Fortalecer la zona de los glúteos no solo te dará el aspecto torneado y con volumen que tanto quieres, sino que permite trabajar otras zonas como los abdominales inferiores.

Sin embargo, tienes que hacer los movimientos adecuados para trabajar el glúteo con la fuerza adecuada. Estos son los mejores ejercicios con los que puedes empezar.

Los 3 ejercicios para glúteos grandes sin peso

Ejercitar los glúteos no solo se trata de ponerse a hacer rutinas todos los días, hay que hacerlo correctamente. De hecho, no es necesario fortalecerlos diario, pues eso no garantiza mejores resultados, al contrario.

(Foto: Pexels)

Lo ideal es hacer rutinas para ejercitar glúteos un par de veces a la semana, dejando descansar los músculos 48 horas al menos. Estos son los ejercicios para glúteos grandes sin peso:

1. Patada de burro

En este sencillo pero poderoso movimiento debes colocarte en el suelo en cuatro, recargándote con las palmas de las manos, las rodillas y las puntas de los dedos de los pies.

Aprieta bien el abdomen, alinea las caderas con los hombros y mantén la espalda recta. Con cuidado de no forzar la lumbar, levanta la pierna derecha hacia atrás, doblando la rodilla para formar un ángulo de 90 grados. El muslo debe quedar paralelo al suelo.

(Foto: Pinterest)

Mientras la pierna está arriba, debes apretar fuerte los glúteos y el abdomen bajo, al mismo tiempo que sacas el aire.

Tu columna debe estar alineado desde el cuello hasta el final durante todo el movimiento. Repite con la otra pierna. Haz repeticiones con ambas piernas durante 30 segundos.

2. Zancada lateral

Este ejercicio es sencillo, pero hay que hacerlo con muchas ganas para que sea efectivo. Empieza con las piernas separadas a lo ancho de tu cadera, luego lleva una de tus piernas hacia un lado tanto como puedas mientras flexionas la otra en 90 grados para bajar el torso.

(Foto: Pinterest)

Vuelve a la posición original y la misma pierna que doblaste 90 grados debes subirla ahora hacia tu pecho.

Haz repeticiones durante 30 segundos con cada pierna y saca el aire cada vez que subas la rodilla.

3. Puente

Otro de los ejercicios para glúteos grandes sin peso es el puente. Debes comenzar acostado con los pies apoyados en el suelo así como las rodillas flexionadas.

Apoya los brazos en el suelo y a los costados, recarga bien las plantas de los pues y luego, empuja los glúteos hacia arriba, siempre apretando fuerte los músculos de la zona. Debes formar una línea recta desde el hombro y hasta las rodillas.

(Foto: Pinterest)

No despejes la espalda alta del suelo y mantén apretado el abdomen también. Para hacerlo más intenso, inhala al bajar y exhala con fuerza cuando estés arriba para sacar el aire y tener más tensión abdominal. Vuelve a la posición original y repite el movimiento durante 30 segundos.

Recuerda complementar estos ejercicios para glúteos grandes sin peso con una adecuada alimentación alta en proteínas, cereales integrales, frutas, verduras e hidratación adecuada.

(Con información de Women’s Health)

Trivia