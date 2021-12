La temporada de fiestas decembrinas ya está aquí, y ya sea que asistas a una posada, realices un intercambio navideño o ya estés haciendo tus compras para Navidad, la presión y el estrés que causa encontrar el regalo perfecto es un malestar que todos conocemos. Por eso, hoy te damos 3 consejos para elegir el regalo de Navidad perfecto.

¿Cómo escoger el regalo de Navidad perfecto?

Hay diversos estudios en materia de psicología y neurociencias que estudian en qué momentos y por qué razones las personas disfrutan o aprecian cosas. De tal forma que vamos a usar el conocimiento de estos estudios para encontrar la forma de elegir el regalo de Navidad perfecto y sorprender a aquella persona que lo recibirá.

Te recomendamos:

(Foto: Pixabay)

3 consejos para elegir el regalo de navidad perfecto

1. Regala algo que ayude a otros

El simple hecho de regalar algo garantiza más felicidad que gastar dinero en uno mismo. Pero además, un estudio demuestra que gastar dinero para ayudar a otros te hace más feliz que recibir dinero o quedarte con él. Ahí radica la esencia de nuestro primer consejo para elegir el regalo de Navidad perfecto: este año da un regalo que haga feliz a su destinatario y que también sirva de ayuda para otros menos afortunados.

Una investigación sugiere que recibir regalos una y otra vez puede ser repetitivo y por lo tanto se pierde la capacidad de disfrutar con el tiempo y que de forma opuesta, los sentimientos positivos que provoca ayudar nunca se deterioran.

Si no sabes por dónde empezar, no te preocupes, hay de donde elegir, ya sea una organización de ayuda humanitaria o de defensa de los animales, las donaciones siempre serán bien recibidas y agradecidas por quien las reciba; una rápida búsqueda en internet te va a desplegar decenas de opciones de caridad y beneficencias.

2. Regala algo que esperar

(Foto: No Future For You, Entradas concierto Lady Gaga, Cropped por Ara4, CC BY-SA 3.0)

Si a la emoción de recibir un regalo de Navidad, le agregas la emoción de ir a un evento que ocurrirá en el futuro, la persona que reciba tu presente estará completamente encantada pues a veces la recompensa de esperar con paciencia es mejor que lo instantáneo.

Investigaciones han encontrado que saber que algo bueno va a pasar causa emociones positivas y se asocia con una actividad en áreas cerebrales similares a la que se produce cuando realmente ocurre algo bueno. Otra investigación informa que la emoción y la anticipación otorgan mucha alegría pues se activa la dopamina, un neurotransmisor ligado al placer y la motivación.

3. No spoilear

Ya sea que quieras conocer los gustos de otra persona o que ya no aguantes las ganas de decirle qué le vas a regalar, por favor no lo hagas pues te expones a lo peor que puede pasar en el mundo de los regalos: crear expectativas altas que causen decepción al abrir el regalo.

Muchos estudios en neurociencias han encontrado que se puede perder de vista lo bueno que es algo cuando no reúne nuestras expectativas y que de modo contrario, las células cerebrales se disparan velozmente cuando recibimos algo que no se espera o una sorpresa. Por esa razón, el mejor regalo siempre será el que no se espera.

Con estos 3 consejos para elegir el regalo de Navidad perfecto ya no tienes excusa para fallar, aunque recuerda que dar un regalo es una acción que tiene que venir del corazón y no debe ser hecha solo para quedar bien o para cumplir las expectativas de la época. Regala algo cuando y sí tu quieres, definitivamente esos son los mejores regalos.

SIGUE LEYENDO:

Para saber más de...5 consejos para cuidar a tu piel durante el invierno

¿Por qué es necesario?

Las condiciones climáticas propias del invierno provocan cambios en la piel

que la vuelven una zona delicada que merece un cuidado especial. Estos cambios ocurren por la vasoconstricción que provoca que los vasos sanguíneos se contraigan y disminuyan su irrigación, lo cual genera que llegue menos oxígeno y nutrientes a las células. ▲ La piel y el frío:

Debido a la vasoconstricción, las células tardan más tiempo en regenerarse y se da una

acumulación de células muertas que dan un aspecto grisáceo y opaco en la piel. Las células muertas dificultan la producción natural de grasa en la superficie de la piel y como resultado de la poca lubricación, la epidermis se ve seca y se vuelve sensible. ▲ Limpia tu piel:

Contrario a lo que se cree, hay más contaminación en invierno, lo que ensucia e irrita la piel y puede causar distintos tipos de dermatitis. Por ello, es recomendable lavar la piel con un jabón aceitoso, no aplicar tonificante y utilizar una crema oleosa que contenga vitaminas A, E y C, las cuales ayudan a proteger la piel y prevenir irritaciones. ▲ Elige bien los ingredientes:

En esta época del año opta por usar productos dermatológicos o cosméticos que sean humectantes como la glicerina, el ácido hialurónico o el glicol de propileno, los cuales absorben agua del aire y no tienen aceites; o bien, los emolientes como el aceite mineral de bebé, aceites vegetales, la vaselina o la lanolina que ayudan a sustituir la grasa de la piel. Evita los retinoides porque pueden irritar la piel en invierno. ▲ Para los labios partidos:

Si eres de las personas que se chupan los labios cuando los sienten resecos, mejor detente porque solo estás agravando la situación. Lo mejor para hidratar los labios es tomar 2 litros de agua al día y usar bálsamos labiales. ▲ Cuida tus manos:

El lavado de manos constante, el uso del gel antibacterial y los fríos aires de invierno lastiman la piel de las manos como en ninguna otra parte del cuerpo. Por eso, se recomienda usar un jabón que contenga glicerina o aceites esenciales y aplicarse crema hidratante en la mañana, en la noche y después de cada lavado. ▲ Tobillos resecos:

Esta condición se debe a la resequedad de la piel y de no tratarse puede causar infecciones en la piel y dolor al caminar. Un tip para combatir la resequedad con rapidez es aplicar una capa de vaselina en los tobillos, cubrirlos con plástico adherente y usar calcetas durante toda la noche. ▲

Con información de: Psychology Today