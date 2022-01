¿Venas azules en los pechos durante el embarazo? Esta es la razón

Los cambios en el cuerpo femenino durante la gestación abarcan desde la piel, hasta el peso corporal y la digestión, pero sin duda donde podemos ver cambios evidentes es en los senos. A continuación, te diremos por qué se ven venas azules en los pechos durante el embarazo.

(Foto: Pixabay)

De acuerdo con Mayo Clinic, al inicio del embarazo las alteraciones hormonales pueden causar muchos cambios en los pechos.

Principalmente hay más sensibilidad y dolor que causan incomodidad. Estas molestias pueden disminuir a las pocas semanas conforme el cuerpo se adapta a los cambios hormonales. Pero en una etapa más avanzada, pueden verse venas azules en los pechos.

Venas azules en los pechos durante el embarazo

Los cambios en los pechos son muy evidentes durante el embarazo y se remarcan mucho más después de la lactancia.

(Foto: Pixabay)

Es común observar que en esta etapa aparecen venas azules bajo la piel de los pechos y aunque puede parecer alarmante, lo cierto es que es completamente natural.

El portal Bebés y más señala que es causado por el aumento del volumen de sangre del organismo durante el embarazo, lo que hace que las venas y arterias aumenten de tamaño y estén mucho más visibles.

Conforme se acerca el día del parto, las venas azules en los pechos pueden ser más notorias, pues hay una intensa irrigación de las mamas como preparación a la lactancia materna. En algunos casos, pueden verse desde el tercer trimestre.

En las primeras semanas en que se da pecho al bebé o se saca leche de los senos, también es posible notar que las venas están especialmente saltadas, pero a partir de ese momento es posible que su visibilidad vaya disminuyendo poco a poco.

(Foto: Pixabay)

¿Y si no tengo las venas saltadas en los pechos debo preocuparme?

Cabe destacar que no todas las mujeres embarazadas tienen estas venas azules en los pechos y no hay nada de qué preocuparse al respecto.

Generalmente son más evidentes en aquellas que tienen una piel más clara y que son delgadas. En las mujeres con una piel más oscura o que acumulan más grasa en esta zona, es posible que las venas azules sean menos evidentes o que se presenten en las últimas semanas de embarazo.

(Foto: Pixabay)

Es importante tener presente que las venas azules en los pechos durante el embarazo no son un problema y no tienen nada que ver con alteraciones de la circulación. No requieren un tratamiento, aunque dar suaves masajes puede aliviar el dolor y otras molestias en la zona.

Ya lo sabes, disfruta tu embarazo sin preocupaciones por las venas azules en tus pechos, el tiempo hará lo suyo para que desaparezcan junto con el resto de los cambios.

(Con información de Bebés y más y Mayo Clinic)

