Un duelo invisible: el duelo por la infertilidad

Aceptar las emociones y no juzgarlas. Si eres quien lo sufre, o si alguien cercano a ti lo está sufriendo, es de suma relevancia no juzgar las emociones experimentadas, ni juzgarlas. Sentir no está mal, mucho menos si ha ocurrido algo para desencadenarlas. Aceptarlas ayudará a trabajar con ellas y que no se queden almacenadas.