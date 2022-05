Time-lapse, técnica que aumenta la probabilidad de embarazo

Tener un bebé es el sueño de muchas parejas, sin embargo, los problemas de infertilidad empiezan a ser comunes después de cierta edad. Por ello, expertos utilizan nueva tecnología para aumentar las tasas de éxito, como es el caso del Time-lapse en reproducción asistida.

Durante la conferencia “Ser padres, posible con monitoreo y selección de embriones”, la doctora Lourdes Flores, especialista en ginecología y obstetricia explicó que cuando se tienen menos de 35 años se puede hablar de infertilidad después de intentarlo por hasta un año; en menores de esa edad basta con 6 meses de intentar tener un bebé sin lograrlo para sospechar de problemas.

(Foto: Dra. Lourdes Flores/ Top Doctors)

De acuerdo con la experta, hay 48 millones de parejas con problemas de reproducción en el mundo, mientras que en México hay 2.6 millones de parejas infértiles y cada año se suman 180 mil casos nuevos.

Sin embargo, hay muchos otros casos, pero no todos acuden con un especialista porque existe mucho tabú, especialmente cuando es por causas masculinas, “porque somos un país muy conservador en ese sentido”.

Las rupturas de pareja son una de las principales consecuencias de la infertilidad, pues la relación se empieza a desgastar y hay una presión emocional muy fuerte.

(Foto: Pexels)

Aunado a ello, no todas las parejas tienen la solvencia económica para realizarse los estudios que determinen las causas de los problemas de infertilidad.

Time-lapse en reproducción asistida ¿qué es?

En palabras de la doctora Flores, la reproducción asistida es cuando se necesita de la asistencia médica para que una pareja pueda procrear después de intentarlo sin éxito durante un tiempo.

Tiene dos vertientes: con técnicas de baja complejidad y de alta complejidad.

“Las técnicas de reproducción no son 100% efectivas, pero se están desarrollando nuevas técnicas para que cada vez sea más posible lograr ese sueño de tener un bebé en casa, como es el caso del Time-lapse”, destacó la especialista.

(Foto: Pixabay)

Al respecto, el doctor Juan Manuel Moreno García, coordinador de los Laboratorios de Reproducción del Grupo UR, detalló que Time-lapse es una tecnología de punta que permite la observación constante de embriones sin necesidad de sacarlos de su cultivo, porque cada 15 minutos se toman imágenes, lo que permite elegir mejores embriones en comparación con otras técnicas.

“Es una cámara de video que graba 24 horas, permite ver su comportamiento real sin necesidad de sacarlo y verlo en el microscopio, lo que impide perder información valiosa del embrión y aumenta las probabilidades de éxito”, agregó.

¿Cuáles son los beneficios del Time-lapse?

Hay muchos beneficios, como cultivos estables, así como tener una herramienta visual para explicar a los pacientes por qué unos embriones han sido cultivados y otros no. Se puede ver cómo se dividen las células y elegir aquellos que no tienen alteraciones cromosómicas o errores en el núcleo.

“También se reduce el tiempo en que se da el embarazo en la paciente, porque se elige el mejor embrión y en la primera transferencia puede haber éxito”, dijo.

Esta técnica puede realizarse con óvulos propios mientras la naturaleza lo permita; la mujer mexicana tiene disminución de la reserva ovárica alrededor de los 41 años, por lo que sería la edad a la que se puede realizar el procedimiento Time-lapse, agregó por su parte la doctora Flores.

Moreno destacó que la tecnología Time-lapse es para aquellas parejas que, por necesidad o elección, desean transferir un embrión para dar lugar al embarazo.

“Este tipo de técnicas se practica en pacientes con edad materna avanzada, espermas alterados y fallas constantes en trasferencia de embriones anteriores”, dijo.

Por su parte, el doctor Carlos Maquita, director general de UR Crea Medicina Reproductiva aseguró que hay un 50 a 60% de probabilidades de éxito en un solo intento con la técnica Time-lapse. Subrayó que ningún procedimiento es 100% efectivo, todos tienen sus límites y el estado de la paciente también influye mucho.

(Foto: Dr. Carlos Maquita)

“Hacemos revisión en los pacientes y con estas nuevas tecnologías podemos aumentar la probabilidad de embarazo”, indicó.

Una de las principales ventajas del procedimiento Time-lapse, según Maquita, es que mejora las tasas de éxito en casos con dificultades en un 5 a 10%, que parece poco, pero en reproducción puede hacer una gran diferencia.

“Darle la bienvenida al bebé es el objetivo”

El especialista también hizo hincapié en que el acceso a la tecnología es fundamental, pero también la parte humana, explicarles bien a los pacientes las ventajas, lo que se puede y no se puede hacer para que tengan a su bebé.

“No solo es tener los aparatos, sino lo que conlleva la experiencia de ver a los embriones. Germinar sueños y darle la bienvenida al bebé es de los principales objetivos”, recalcó.

Maquita destacó que en casos seleccionados el procedimiento no tiene precio, porque el objetivo es ofrecerles a los pacientes la oportunidad de tener un bebe.

Se debe tomar en cuenta que en México hay poco más de 100 centros de reproducción, de los cuales solo 35 están acreditados y de ellos 5 o 7 tienen la tecnología time-lapse.

Finalmente, el experto dijo que los tratamientos de reproducción se pueden hacer a cualquier edad después de los 18 años. En el caso de Time-lapse, puede resolver problemas cuando ha habido intentos con otras técnicas que fallan. Depende mucho del caso específico de la pareja.

“En México no hay una ley de reproducción asistida, pero la ética es hacer estos procedimientos solo hasta edades de entre 38 a 41 años. Se trata de ejercer medicina responsablemente, hay que estudiar cada caso, las enfermedades como diabetes o hipertensión mal controlados pueden ser otro impedimento para hacerlo”, afirmó.

¿Cómo prepararse para el procedimiento?

La doctora Flores, agregó que este tipo de tecnología se usa en técnicas de alta fertilidad, como la fertilización in vitro y para realizarlo las mujeres requieren un protocolo de estudio, donde no haya infecciones como VIH y hepatitis C.

(Foto: Pixabay)

También que no haya alteraciones hormonales y que enfermedades como hipertensión y diabetes estén en control.

“La paciente con algún padecimiento que requiera medicamentos también necesita una dieta controlada. Al resto de pacientes sin una patología solo se les recomienda evitar alimentos que puedan causar diarreas o alteraciones estomacales durante el procedimiento”, señaló.

“Se recomienda tomar mucha agua y aumentar el consumo de fibra, pues algunos medicamentos de la técnica pueden causar estreñimiento”, concluyó.

