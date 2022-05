¿Tienes 3 hijos? Podrías sufrir hasta 6 años más de envejecimiento

Alimentación para niños

La alimentación de los niños es una preocupación constante para los padres, se trata que esta sea saludable, dependiendo de la etapa del desarrollo en la que los infantes se encuentren. ▲

Lo bueno para nosotros no lo es para los niños

No todos los alimentos que para los adultos son sanos, son precisamente una buena opción para los niños. Por esto te presentamos una lista de 7 alimentos que no deberían consumir los niños, dependiendo su edad. ▲

Leche entera de vaca:

Hasta que el niño cumpla un año de edad, no se debe alimentar con cualquier otro alimento que no sea leche materna o en su caso de fórmula adaptada, la leche de vaca contiene grasas que no pueden ser metabolizadas por sus pequeños riñones. ▲

Bebidas energéticas:

Los niños no deberían de consumir bebidas energéticas debido a su alto contenido en azúcares, cafeína y taurina ya que estas bebidas están relacionadas con la obesidad y algunos trastornos de conducta. ▲

Frutos secos:

Los frutos secos se caracterizan por ser pequeños y no deshacerse en la boca, estas características los vuelven propensos a causar asfixia entre los niños. ▲

Algunos pescados:

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, recomienda que los niños no consuman pescados con altos niveles de mercurio ya que este elemento podría causar grave daño neurológico. Algunos de estos pescados son el pez espada, el lucio y algunas especies de tiburón. ▲

Alimentos picantes:

El Comité de Nutrición de la Asociación Española de Pediatría, menciona que no se debe alimentar con picantes o especias fuertes a los niños ya que su paladar aún no está desarrollado por completo y esto podría causar alergias. ▲

Huevo crudo:

Consumir huevo crudo es una potencial fuente de contagios por salmonella, esta bacteria puede poner en riesgo la vida de los niños, ya que los principales síntomas que presentan los menores son fuertes vómitos y diarreas. ▲