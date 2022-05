La hora del desayuno puede ser un total desafío con los hijos pequeños, pues muchas veces, los niños no se comen nada de lo que les damos ¿Qué hacer cuando los niños no quieren desayunar? Te damos consejos para que no se vuelva un momento de caos.

De acuerdo con la Secretaría de Salud, el desayuno es considerado la comida más importante del día debido a que los alimentos que se ingieren son los primeros después de un largo periodo de ayuno. Además precede las horas del día de mayor gasto de energía.

En México un alto porcentaje de la población adulta no desayuna o desayuna muy tarde y se estima que 2 de cada 10 niños no desayuna.

¿Qué hacer cuando los niños no quieren desayunar?

Es común que esta situación cause frustración, pero calma, existen formas sencillas de facilitar que los pequeños coman su desayuno antes de ir a la escuela o empezar sus actividades:

(Foto: Pixabay)

1. No obligues al niño a comer

Si, el desayuno es la comida más importante del día, pero eso no significa que debemos obligar a los pequeños a comerlo, porque eso puede causar que exista un mayor rechazo.

Es importante destacar que el desayuno aporta entre el 20 y el 25% de la ingesta diaria de energía que el niño necesita a lo largo del día, el resto lo obtiene de la hora de la comida y la cena así como de los snacks, así que no hay por qué obsesionarse con hacerlos desayunar, señala Elizabeth González, experta en alimentación infantil.

2. Preparara opciones ligeras

De acuerdo con Bebés y más, en la mayoría de los casos, los niños que rechazan desayunar por las mañanas tienen hambre una o dos horas después y en esos casos bastaría con que el niño tome algún alimento ligero antes de salir de casa para romper con las horas de ayuno nocturno.

Entre las opciones ligeras de desayuno que puedes ofrecerles está un poco de fruta picada con yogurt y un puñado de frutos secos o una rebanada de pan integral con crema de cacahuate y plátano.

(Foto: Pexels)

La idea no es forzar al niño a comer, sino acostumbrarlo a tener el hábito de desayunar, aunque sea algo ligero pero saludable.

3. Evita las prisas

Cuando un niño no quiere desayunar es un error que además de forzarlo, queramos que lo haga muy rápido por las prisas.

Siempre debemos tener en cuenta las necesidades de los pequeños, pues hay algunos niños que les cuesta más trabajo despertarse y requieren de mayor tiempo para disfrutar de su comida y realizar sus rutinas.

Además, hay niños que al terminar de consumir alimentos necesitan ir al baño y solo se sienten cómodos haciéndolo en su propia casa y con el tiempo necesario. Si lo apuras, ten por seguro que va a terminar por no querer desayunar más.

4. Siéntate con ellos a desayunar

No es fácil, pero intentar compartir el desayuno con los niños de forma tranquila y disfrutando juntos, será un momento especial y puede ayudar a mantener el hábito de desayunar debido a que lo relacionan con algo agradable. Además les dará un buen ejemplo.

Si te quejas de que tus hijos no quieren desayunar, pero los niños ven que tú tampoco lo haces o que solo tomas un café con prisas, entonces no lo verán como algo importante.

(Foto: Pexels)

5. Pon atención al almuerzo de media mañana

Cuando los niños no quieren desayunar, es importante que lleven al colegio un almuerzo saludable para media mañana, de preferencia incluyendo lácteos (sin azúcar), frutas, cereales integrales, grasas saludables y proteínas.

Existen muchas opciones de snacks saludables para los niños que se preparan rápido y les aportan nutrientes y energía.

(Foto: Pexels)

Finalmente, si nada de esto funciona lo mejor siempre será consultar con el pediatra para descartar problemas de salud como una intolerancia alimentaria o una mala absorción intestinal. Recuerda que el bienestar de tus pequeños es lo más importante.

(Con información de: Bebés y más, BBC)

