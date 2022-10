Soy mamá ¿Tu hijo no quiere comer ni beber? Podría ser síntoma de esta enfermedad

La enfermedad de manos, pies y boca es extremadamente contagiosa y muy frecuente en las guarderías y las escuelas. Afecta especialmente a los niños menores de 5 años y no tiene tratamiento. Te explicamos qué la causa, cómo se contagia y cómo tratarla

ARANTXA LÓPEZ | Oct 27, 2022 Tiempo de lectura: 3 mins. Información verificada