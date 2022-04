¿Puede un bebé nacer con el DIU en la mano o pegado en la cabeza?

El Dispositivo Intrauterino (DIU) es un pequeño dispositivo que se pone en el útero para evitar embarazos. Aunque tiene una alta efectividad, se han visto casos de partos donde el bebé nace con el DIU en la mano o pegado en la cabeza. ¿Es posible? ¿qué consecuencias tiene?

De acuerdo con Planned Parenthood, existe el DIU de cobre y el hormonal, ambos evitan embarazos al cambiar la forma en que se mueve el esperma para que no pueda llegar al óvulo.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) detalla que cualquier mujer sana que desee evitar temporalmente un embarazo y que haya recibido previamente consejería lo puede usar.

¿Puede un bebé nacer con el DIU en la mano o la cabeza?

En los últimos años se han viralizado en redes historias de bebés que nacen con el DIU. El más reciente fue el caso de una mujer de Vietnam, cuyo bebé recién nacido fue captado agarrando el DIU con su manita.

La mujer, de 34 años, usaba desde hace dos años el DIU como método anticonceptivo, pero no resultó efectivo y al dar a luz, lo expulsó de su cuerpo junto con el bebé.

El DIU es un método anticonceptivo muy efectivo si se aplica correctamente. La efectividad anticonceptiva es mayor al 98%, sin embargo, no hay métodos perfectos y éste puede fallar.

El portal Bebés y más detalla que es más común que ocurra un fallo durante el primer año de utilización, que es cuando hay mayor riesgo de desplazamiento o expulsión del DIU. También puede ocurrir que el DIU descienda, se mueva en la cavidad del útero o que no se cambie en mucho tiempo, lo que disminuye su eficacia.

En general, es imposible que un bebé conviva con el DIU dentro de la bolsa amniótica durante el embarazo, pues éste se queda fuera de las membranas que conforman la bolsa amniótica.

El bebé crece dentro de la bolsa, rodeado de líquido, por lo que el DIU no está en contacto con el bebé y no podría agarrarlo. De hecho, si eso pasara, se rompería la bolsa o saco amniótico, que es de los riesgos más importantes de no retirar el dispositivo uterino ante un embarazo.

Lo normal es que el bebé no tenga contacto con el DIU

Al respecto, la ginecóloga Belén López Viñas, destaca que lo normal es que el DIU esté en la parte externa. Es decir, el embrión se implanta en la pared del útero y crece, pero el DIU queda arrinconado entre la placenta y la pared del útero o entre las membranas y la pared del útero.

“El conjunto de membranas y placenta es algo cerrado y ahí no puede entrar nada”, asegura.

¿Entonces por qué hay bebés que nacen con el DIU? Lo que ocurre es que al nacer el bebé ya sea por parto vaginal o cesárea, también se expulsa el DIU.

Se han visto casos donde el DIU queda atrapado entre las membranas de la placenta o incluso, bebés que nacen con el dispositivo en la cabeza. Sin embargo, esto ocurre hasta el momento del parto, cuando al romperse la bolsa, la cabeza del bebé arrastra el dispositivo.

¿Qué pasa si quedo embarazada con un DIU?

Al confirmar un embarazo a pesar de usar el DIU, es importante acudir con el médico para que lo retire siempre que sea posible, ya que pueden existen varios riesgos por el dispositivo en la gestación, como:

Aborto espontáneo

Muerte fetal

Infecciones

Rotura prematura de membranas

La ginecóloga López destaca que, si se da el embarazo con un DIU, el médico debe intentar retirarlo. “No es conveniente tenerlo dentro, pero tampoco es habitual que haya complicaciones si queda, aunque puede haber infección”.

Cuando se ven los hilos del DIU es posible retirarlo de manera segura por el canal cervical antes de las 12 semanas de gestación. En caso de que ya no se vean, es posible que el dispositivo intrauterino se haya desplazado y se comprueba con una ecografía.

En caso de que el DIU se mueva a una parte del útero en la que es imposible retirarlo, la extracción puede suponer un riesgo de aborto, por lo que se requerirán consultas de seguimiento regulares.

De acuerdo a una guía de la Organización Mundial de la Salud (OMS) “se le debe explicar a la mujer que tiene mayor riesgo de sufrir un aborto espontáneo en el primer o segundo trimestre (esto incluye un aborto séptico espontáneo que puede ser potencialmente mortal) y de tener un parto prematuro si se deja el DIU”.

El retiro del DIU reduce estos riesgos, aunque el procedimiento en sí supone un riesgo leve de aborto espontáneo.

Ya lo sabes, el embarazo con un dispositivo intrauterino es posible y un bebé sí puede nacer con el DIU pegado en la cabeza, aunque no porque lo haya sujetado durante todo el embarazo, sino por el propio efecto del nacimiento que lo arrastró hacia afuera.

(Con información de Bebés y más, OMS, IMSS, Planned Parenthood)