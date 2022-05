Presión alta y embarazo: señales de hipertensión en embarazadas

La hipertensión arterial (HTA), que también puede ser conocida como tener la presión alta, se trata de un problema de salud en que el corazón se ve obligado a bombear la sangre con más fuerza para que llegue a todos lados. ¿Qué pasa cuando ocurre en el embarazo? Te lo decimos.

No es raro escuchar que alguna mujer embarazada ha pasado por esta condición. Pero no hay que asustarse: aún con hipertensión arterial durante el embarazo, muchos bebés y madres se encuentran a salvo mientras sigan las recomendaciones médicas.

Ante alguno de los primeros síntomas o con un diagnóstico de hipertensión arterial, es importante acudir a los chequeos médicos con regularidad, y comentarle de cualquier cambio que podamos notar para que sea el personal médico quien tome las medidas necesarias.

(foto: unsplash)

Tipos de presión alta en el embarazo

Aunque en general hablamos de hipertensión arterial, la realidad es que no existe un solo tipo durante el embarazo.

Gestacional (Hipertensión Inducida por el Embarazo/HIE): Está caracterizada por ser diagnosticada después de las primeras 20 semanas de embarazo. Usualmente no tiene muchos síntomas, ni es de gravedad para el bebé o la madre, e incluso puede desaparecer después de 12 semanas del parto. Sin embargo, esta condición puede aumentar el riesgo de tener Presión Arterial Alta a futuro. Crónica: Normalmente se diagnóstica durante las primeras 20 semanas de gestación. Se considera que es Hipertensión Crónica cuando la presión arterial es alta antes del embarazo, antes de las 20 semanas de gestación, o incluso después del parto. Esta puede complicar del 1-5% de todos los embarazos, y en muchos casos puede dar pie a padecer de preeclampsia o eclampsia. Preeclampsia: Se trata de ser una subida repentina de la presión arterial (o un empeoramiento de la Hipertensión Arterial Crónica), que se presenta más o menos el último trimestre del embarazo. Es una situación que debe ser vigilada de cerca por el médico, pues puede poner en riesgo la salud de la madre y el bebé.

(foto: unsplash)

Síntomas de la hipertensión en el embarazo

En muchos de los casos no se llegan a presentar síntomas, y si los hay, no difieren demasiado de los síntomas que una hipertensión arterial normal puede ocasionar, por lo que la mayoría de las veces el diagnóstico se realizar por una toma rutinaria de presión, o un examen de orina (en caso de que el médico detecte un exceso de proteínas, afección conocida como proteinuria).

Sin embargo, los síntomas de la preeclampsia son diferentes y bastante notorios, y es importante tenerlos en cuenta para avisar al médico en caso de que se presenten:

Hinchazón en cara y manos.

Visión borrosa, problemas para ver, o mirar manchas.

Dolor de cabeza intenso que no mejora.

Dificultad para respirar.

Dolor en el abdomen o el hombro.

Náuseas y/o vómitos.

Subida repentina de peso.

(foto: unsplash)

¿Cómo se detecta la presión alta en el embarazo?

El médico será el encargado de realizar el diagnóstico durante los chequeos prenatales, por medio de toma de la presión, o de otros exámenes.

Es importante no dejar de acudir a las revisiones médicas programadas, ya que de esa manera podrán evitarse complicaciones, o podrá tratarse a tiempo en caso de ser necesario.

Si el doctor llega a diagnosticar una hipertensión arterial, buscará realizar análisis (de orina, sangre, etc) para valorar la condición física de la madre, y también hará revisión al bebé para conocer su estado, y conforme a los resultados, decidirá la mejor opción de tratamiento, que puede enfocarse solo en un cambio de estilo de vida si no se trata de un caso de gravedad.

En caso de que las tomas de presión arterial se realicen en casa, es relevante conocer que el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos (ACOG), ha determinado que se trata de una Hipertensión Arterial Crónica cuando los valores son >140/>90 mmHg, en dos ocasiones, durante las primeras 20 semanas de embarazo.

(foto: unsplash)

¿Qué efectos tiene la hipertensión en el embarazo?

Si la hipertensión arterial en el embarazo no es atendida y vigilada de cerca por un médico y de manera eficiente, podrían presentarse problemas como:

Daño en órganos, como corazón, cerebro, riñones (que ponen en riesgo la vida del niño y la madre).

Nacimiento prematuro.

Mayor riesgo de enfermedades cardíacas.

Muerte del bebé en el vientre.

Pobre desarrollo del bebé.

Eclampsia.

Lo más importante ante esta situación es no asustarse, mantener la calma, y mantenerse en contacto directo y constante con el médico.

Las revisiones prenatales de rutina son de suma importancia para el bienestar de la madre y del niño.

(Con información de Manual MSD, Eunice Kennedy shriver national institute of child health and human development, MedLine Plus y PlannedParenthood)