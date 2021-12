¿Por qué no decirle a un niño “pórtate bien que Santa te está viendo"?

Sin duda, Navidad y Año Nuevo son de las fechas preferidas de los niños, pues saben que es una época de descansar, estar en familia y, sobre todo, recibir regalos. ¿Sabes por qué no debes decirle a un niño “pórtate bien que Santa y los Reyes te están viendo”? A continuación, te lo explicamos.

Es común dar estos mensajes a los hijos sin ser conscientes de todo lo que implican, incluso otras personas también acaban diciéndoselas a los niños cuando hacen algún “berrinche” en la calle.

(Foto: Pexels)

Sin embargo, decirle a un niño que, si se porta mal ni Santa ni los Reyes le van a traer regalos puede ser contraproducente, causando un daño emocional en el pequeño. Entérate de todos los detalles.

¿Por qué no decirle a un niño “pórtate bien que Santa y los Reyes te están viendo”?

De acuerdo con el portal Bebés y más, existen 5 poderosas razones por las que nunca deberíamos decirle a un niño “pórtate bien que Santa y los Reyes te están viendo”:

1. Se usan amenazas o chantajes

Cuando repetimos frases que giran en torno a los Reyes Magos o Santa Claus observando y juzgando el comportamiento de los niños para dejar o no regalos, estamos dando mensajes chantajistas que buscan modificar la conducta del niño bajo una amenaza encubierta.

Con ello, provocamos que el niño actúe desde el miedo y la sumisión y no desde la responsabilidad.

Además, esto puede provocar daños en su autoestima y confianza, así como sentimientos de humillación, culpa, inseguridad o vergüenza.

(Foto: Pixabay)

2. Modificamos el comportamiento con premios

Cuando le decimos a un niño que "si se porta bien, Santa y los Reyes le traerán todos los regalos", estamos lanzando el mensaje de que un buen comportamiento conlleva siempre a un premio.

Lo que pocos saben es que premios y castigos son dos caras de una misma moneda, pues ambas opciones tienen como objetivo modificar el comportamiento del niño utilizando un factor externo como los regalos.

Por otra parte, si nuestra economía no nos permite darle todos los regalos pide o si esos juguetes tan deseados se agotan, lo más probable es que el niño crea que ha sido malo.

3. Estamos dando un mensaje equivocado

Otra de las razones por las que no deberías decirle a un niño “pórtate bien que Santa y los Reyes te están viendo” es porque estarás dando un mensaje equivocado sobre lo que es ser “bueno” o “malo”.

(Foto: Pexels)

Los niños pueden tener comportamientos no adecuados, pero eso no significa que sean malos.

Recuerda que tu pequeño está aprendiendo, se está formando y desarrollando su personalidad, así que va a cometer errores. No está actuando con malicia ni lo hace para fastidiar o retarte, sino como parte de su desarrollo.

4. No aprenderá las consecuencias de sus actos

Cuando condicionamos el comportamiento del niño a los regalos que recibe en estas fechas, jamás aprenderá las consecuencias reales de sus actos, pues no identificará sus errores y, por tanto, no aprenderá de ellos para corregirlos.

5. Conviertes algo mágico en una pesadilla

Seguro que entre tus recuerdos favoritos de la infancia se encuentra alguno relacionado a la Navidad, así que deja de enturbiar el pensamiento mágico de los niños acerca de la figura de Santa Claus y los Reyes Magos.

Olvídate de las ideas amenazantes, temerosas y terribles y mejor permite que tu niño viva de manera libre y feliz el tiempo que dure la magia de esta temporada.

(Foto: Freepik)

Ahora que ya sabes por qué no deberías decirle a un niño “pórtate bien que Santa y los Reyes te están viendo”, es momento de darle un giro a tus comentarios y a procurar corregir a tu pequeño cuando hace algo no adecuado, siempre explicándole por qué no estuvo bien lo que hizo.

